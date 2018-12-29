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"Новичок" под елочку: российские пропагандисты шокировали идеей новогоднего подарка
Российский пропагандистский телеканал Russia Today оскандалился, разослав коллегам и друзьям шоколадную модель собора города Солсбери в качестве новогоднего подарка. Редакционные фанаты Путина и ГРУ отчего-то решили, что данный презент символизирует «одну из величайших историй года».
Фото шоколадной провокации разместил в своем Twitter телеканал «Дождь», сделав под ним красноречивую запись.
«Приходите на чай, мы сами боимся его есть», — пошутили телевизионщики с намеком на громкие отравления в Солсбери.
Власти Солсбери уже отреагировали на «подарок».
«Это странное поведение, но этого следовало ожидать», — сказал депутат парламента из Солсбери Джон Глен, а представительница муниципалитета Джо Брум назвала такой подарок «очень плохим вкусом».
«Жаль, что кто-то считает, что это нормально, и это является неуважением к тем, кого коснулся этот инцидент», — сказала она.
Напомним, именно на Russia Today появилось скандальное интервью с двумя агентами ГРУ, которых подозревают в отравлении Скрипалей. В эфире они назвали себя Александром Петровым и Русланом Бошировым и утверждали, что поехали в Солсбери исключительно с туристической целью — посмотреть на знаменитый «Солсберецкий собор» и его шпиль.
Заявления Петрова и Боширова (настоящие фамилии Анатолий Чепига и Александр Мышкин) стали поводом для многочисленных насмешек в сети и поводом для глобального журналистского расследования, которое стало величайшим провалом ГРУ России в 2018 году.
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