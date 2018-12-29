Обошел Роналду: лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2018-м стал вундеркинд из «Челси»

Спорт

Лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2018 году стал 17-летний форвард «Челси» и юношеской сборной Нидерландов Дайшон Редан (на фото), сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза. Трижды за последние пять лет в гонке голеадоров побеждал знаменитый португалец Криштиану Роналду, но в этот раз форвард «Ювентуса» не попал даже в пятерку лучших.

Летом 2017-го Редан перешел из «Аякса» в «Челси» и помог лондонцам дойти до финала Юношеской лиги УЕФА. Кроме того, голландец провел три мяча на победном для «оранжевых» чемпионате Европы U17 в Англии (столько же, сколько в марте в элитном раунде квалификации). В этом сезоне вундеркинд продолжил забивать за «Челси» в Юношеской лиге и за сборную в квалификации чемпионата Европы U19.

Второе место в списке лучших бомбардиров года занимает форвард «Аякса» и женской сборной Нидерландов U17 Никита Тромп. Она забила 15 мячей в рамках чемпионата Европы и делит первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира (20).

На третьей строчке расположился нападающий «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. В уходящем году форвард забил 13 мячей и поделил первое место с поляком Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов по итогам календарного года (по 10).

Лучшие бомбардиры турниров УЕФА в 2018 году:

19 мячей — Дайшон Редан («Челси"/Нидерланды) — 8 (Юношеская лига УЕФА), 5 (Евро U19), 6 (Евро U17);

15 — Никита Тромп (Нидерланды) — 15 (ЧЕ среди девушек U17);

13 — Эдин Джеко («Рома"/Босния и Герцеговина) — 10 (ЛЧ), 3 (Лига наций);

12 — Антуан Гризманн («Атлетико"/Франция) — 4 (ЛЧ), 6 (ЛЕ), 2 (Лига наций);

12 — Мунас Даббур («Зальцбург») — 4 (ЛЧ), 8 (ЛЕ);

11 — Михал Кубик («Рекорд"/Польша) — 10 (Кубок УЕФА/Лига чемпионов по футзалу), 1 (Евро по футзалу);

11 — Ромее Лехтер (Нидерланды) — 6 (ЧЕ среди девушек U17), 5 (ЧЕ среди девушек U19);

11 — Трой Пэрротт («Тоттенхэм"/Ирландия) — 3 (Юношеская лига УЕФА), 4 (Евро U19), 4 (Евро U17).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» вошло в число топ-клубов в истории Кубка европейских чемпионов.

Фото ФК «Челси»

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