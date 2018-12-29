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В прифронтовом Покровске установили патриотический рекорд (видео)
В Покровске в Донецкой области 28 декабря установили рекорд по самому массовому исполнению песни «Щедрик». Так, песню одновременно выполнили более 2800 жителей прифронтового города
Как сообщает ИА «Вчасно», также дети сложили более 5000 маленьких колокольчиков в одну большую конструкцию. Оба достижения были внесены в Национальный реестр рекордов Украины.
Эти рекорды были установлены в рамках фестиваля «Наше Рождество в Донецкой области», приуроченного памяти всемирного известного украинского композитора Николая Леонтовича, автора всемирно известной песни «Щедрик», который 4 года жил и работал в Покровске.
Как писали «ФАКТЫ», в августе на Донетчине с размахом отметили 143-й день рождения города Покровска. Своеобразным гвоздем программы стало открытие в городском парке «Юбилейный» памятника Леонтовичу. Автором памятника высотой 2,2 метра из бронзы, гранита и стекла стал известный скульптор, заслуженный художник Украины Петр Антип.
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