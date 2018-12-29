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Экс-главу Апелляционного суда Крыма оставили под стражей до весны
Суд в Киеве оставил подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука под арестом еще на 2 месяца. Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева 28 декабря.
Так, арест бывшего крымского судьи продлен до 25 февраля 2019 года, сообщают Украинские новости.
Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым о продлении меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АРК. По результатам рассмотрения, арест для бывшего судьи продлен еще на 2 месяца.
Как писали «ФАКТЫ», Чорнобук был взят под стражу в начале ноября Голосеевским районным судом Киева. Бывшего главу крымского Апелляционного суда подозревают в совершении действий, предусмотренных ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
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