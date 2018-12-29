Мир

Приличных слов не хватает: известный юморист посвятил матерную песню 2018 году в России (видео)

Известный российский комик и актер Семен Слепаков посвятил новую песню уходящему году. Видео исполнения песни появилось на его странице в Facebook.

В ролике Слепаков сидит перед микрофоном, а на фоне стоят девять мужчин. Они выполняют роль небольшого хора в композиции.

Песня содержит два куплета, которые комик поет по очереди, а потом их поют мужчины, а Слепаков добавляет нецензурные комментарии по поводу событий в уходящем году.

Видео новой песни Слепакова вызвало бурное обсуждение в сети. Некоторые пользователи даже придумывают свои куплеты, дополняющие песню Слепакова.

«Не поймёт никак народ, Почему из года в год, Восемнадцать долгих лет, Вова есть, а счастья нет», — написал один из них.

«Можно не менять песню еще лет 5−6», — написал другой, вероятно намекая на число оставшихся лет нынешнего срока правления президента РФ Владимира Путина.

Как писали «ФАКТЫ», 28 декабря еще один российский юморист Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» отличился нелепой шуткой о «чудной российской ракете Авангард» и ракетном ударе России по США.

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