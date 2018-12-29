- 20:44 Легко отделался: экс-директор Николаевского аэропорта заключил сделку со следствием и вышел на свободу
- 20:41 "Укрзалізниця" нашла объяснение очередной поломке бориспольского экспресса
- 20:20 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн Рождественскую гонку преследования
- 20:10 Приличных слов не хватает: известный юморист посвятил матерную песню 2018 году в России
- 19:32 На Оболони в Киеве введен карантин из-за бешеного котенка
- 19:00 Суперфинал «Х-фактора»: онлайн-трансляция
- 18:58 Экс-главу Апелляционного суда Крыма оставили под стражей до весны
- 18:51 Создан безвредный для человека антибиотик: препарат получают из яда осы
- 18:21 Скандал в Николаеве: суд отпустил на свободу обвиняемых в убийстве экс-начальника таможни
- 18:02 За толчок ответишь: журналист написал заявление в полицию на невежливого Труханова
Приличных слов не хватает: известный юморист посвятил матерную песню 2018 году в России (видео)
Известный российский комик и актер Семен Слепаков посвятил новую песню уходящему году. Видео исполнения песни появилось на его странице в Facebook.
В ролике Слепаков сидит перед микрофоном, а на фоне стоят девять мужчин. Они выполняют роль небольшого хора в композиции.
Песня содержит два куплета, которые комик поет по очереди, а потом их поют мужчины, а Слепаков добавляет нецензурные комментарии по поводу событий в уходящем году.
Видео новой песни Слепакова вызвало бурное обсуждение в сети. Некоторые пользователи даже придумывают свои куплеты, дополняющие песню Слепакова.
«Не поймёт никак народ, Почему из года в год, Восемнадцать долгих лет, Вова есть, а счастья нет», — написал один из них.
«Можно не менять песню еще лет 5−6», — написал другой, вероятно намекая на число оставшихся лет нынешнего срока правления президента РФ Владимира Путина.
Как писали «ФАКТЫ», 28 декабря еще один российский юморист Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» отличился нелепой шуткой о «чудной российской ракете Авангард» и ракетном ударе России по США.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 750 мм