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Сеть возмутила шутка российского юмориста о ракетном ударе по США (видео)
Российский актер и юморист Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал шутку о «чудной российской ракете Авангард» и ракетном ударе России по США. Об этом говорится в сообществе «Записки сумасшедшего» в Twitter.
«Шоу уродов! Ведущий Иван Угрант, радостно и весело, рассказывает, какую чудную ракету получила Россия к Новому году. Зал задорно смеется и хлопает», — говорится в сообщении.
«На российском телевидении приличных людей нет. Они уже ушли. Чему вы удивляетесь. Все несут функцию пропаганды, даже прогноз погоды», — написал один из пользователей соцсети.
«Один роскомик уже шутил про самолет. И где он?!», — метко подметил другой пользователь.
Как писали «ФАКТЫ», на днях сеть насмешил нелепый календарь на 2019 год, выпущенный Министерством обороны РФ. Фото страниц календаря обсуждают блогеры и пользователи соцсетей. Отдельное внимание обратили на страницу под названием «Российские подснежники».
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