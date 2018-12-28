27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сеть возмутила шутка российского юмориста о ракетном ударе по США (видео)

23:03 28 декабря 2018   138
Иван Ургант
Инф. «ФАКТОВ»

Российский актер и юморист Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал шутку о «чудной российской ракете Авангард» и ракетном ударе России по США. Об этом говорится в сообществе «Записки сумасшедшего» в Twitter.

«Шоу уродов! Ведущий Иван Угрант, радостно и весело, рассказывает, какую чудную ракету получила Россия к Новому году. Зал задорно смеется и хлопает», — говорится в сообщении.

«На российском телевидении приличных людей нет. Они уже ушли. Чему вы удивляетесь. Все несут функцию пропаганды, даже прогноз погоды», — написал один из пользователей соцсети.

«Один роскомик уже шутил про самолет. И где он?!», — метко подметил другой пользователь.

Как писали «ФАКТЫ», на днях сеть насмешил нелепый календарь на 2019 год, выпущенный Министерством обороны РФ. Фото страниц календаря обсуждают блогеры и пользователи соцсетей. Отдельное внимание обратили на страницу под названием «Российские подснежники».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Киев
+2

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины