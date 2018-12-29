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Украинские биатлонисты неудачно выступили на Рождественской гонке
В субботу, 29 декабря, в немецком Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» в присутствии порядка 40 тысяч зрителей прошла традиционная Рождественская гонка по биатлону World Team Challenge.
Дважды наши соотечественники побеждали в Гельзенкирхене на выставочных соревнованиях: в 2008-м сильнейшими стали Андрей Дериземля и Оксана Хвостенко, а в 2014-м уже триумфовали Сергей Семенов и Валя Семеренко. На этот раз под желто-синим флагом выступали Артем Прима и Юлия Джима, и, к сожалению, эту гонку украинцы не могут занести себе в актив.
В гонке с массовым стартом наши ребята показали седьмой результат (из десяти пар участников), допустив на восьми кругах 6 промахов, и в гонке преследования стартовали с отставанием в чуть более полминуты. Впрочем, улучшить свой результат Джиме и Приме не удалось — не показав идеальной стрельбы (7 промахов) и не особо впечатлив скоростью, украинцы в итоге финишировали лишь восьмыми, отстав от победителей на 2:12,3 сек и оставив позади себя лишь японцев Микито и Фуюки Тахизаки и французов Анаис Бескон и Эмильена Жаклена.
Завершилась же гонка триумфом итальянской пары Доротея Вирер — Лукас Хофер, которые победили сначала в масс-старте, а затем сохранили свою первую позицию и в гонке преследования. Правда, аппенинцы заставили поволноваться своих болельщиков — три (!) промаха Хофера на последней стрельбе позволили вплотную приблизиться немцу Симону Шемппу, выступавшему в паре с Франциской Пройсс, и на финише лишь 1,2 секунды разделили первое и второе место. Третье же место досталось Дарье Домрачевой из Беларуси и норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену — причем на финише легендарному норвежцу (восемь золотых медалей на четырех Олимпиадах!) любезно позволил обойти себя немец Бенедикт Долль, тем самым выказав дань уважения завершившим карьеру Бьорндалену и его жене Домрачевой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно смотреть онлайн Рождественскую гонку по биатлону.
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