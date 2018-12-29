Стали известны шокирующие подробности избиения патрульными жителя Кременчуга

Происшествия

Сегодня, 29 декабря, как ранее писали «ФАКТЫ», были взяты под стражу четверо патрульных полицейских, которые избили и ограбили прохожего. Ни в пресс-службе территориального управления Государственного бюро расследования в Полтаве, ни в управлении внутренней безопасности ГУНП в Полтавской области, сотрудники которых и провели задержание «оборотней в погонях», не сообщают подробностей этого громкого дела.

Однако наши коллеги из издания «Кременчугская газета» по своим каналам узнали шокирующие детали инцидента, который произошел вечером 27 декабря.

«Патрульных было двое, — сообщает издание. — Они были не на службе. Были на подпитии и проходили в районе центрального рынка, где ударили по капоту одну из машин. Мужчина из другой компании сделал им вежливое замечание, а в ответ получил множественные удары по голове и телу. Побит был и друг этого мужчины. Прохожие вызвали полицию и на место драки приехал экипаж патрульных.

Далее события разворачивались, словно в настоящем фильме ужасов. Патрульные, увидев, что участниками драки являются их коллеги, просто, похоже, приняли их сторону. Они сильно избитого мужчину посадили в служебное авто и решили везти не в больницу, а вывезти за город. По одной из версий, они даже хотели его утопить, но не нашли подъезда к речке. Тогда патрульные просто ограбили избитого человека, который просил их о помощи. Уже потом врачи установят мужчине многочисленные диагнозы и самый тяжелый из них — перелом основания черепа.

Источник издания действия патрульных в этом случае охарактеризовал так: «Патрульные действовали, как профессиональные палачи». Более того, он говорит, что побитые и их родственники просили местное руководство патрульных содействовать расследованию этого случая, но случилось не так, как думалось. По одной из версий, родственникам сказали, что они ничего не докажут.

Профессионализм полицейских, следователей Государственного бюро расследования и прокуратуры довели дело до логического завершения. В деле неопровержимые доказательства, в том числе и задокументированные на видео… У самих патрульных дома изъяты вещи, которые они забрали у мужчины во время грабежа… Сейчас все четверо патрульных сидят в следственном изоляторе".

Автор публикации — опытный журналист Олег Булашев в эксклюзивной информации изложил не все факты, которые ему стали известны по этому вопиющему случаю, чтобы не навредить следствию. По его словам, они не менее шокирующие, чем обнародованные.

За превышение власти или служебных полномочий, а также за разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, которые вменяются в вину задержанным, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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