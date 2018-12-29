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Пьяные патрульные полицейские избили и ограбили прохожего в Кременчуге
В Полтавской области четыре пьяных полицейских напали и ограбили прохожего. Инцидент произошел 27 декабря вечером в Кременчуге.
Так, патрульные полицейские, находясь в нетрезвом состоянии, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, а также завладели деньгами и материальными ценностями. Об этом сообщает сайт Государственного бюро расследований.
«29 декабря следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, совместно с сотрудниками управления Департамента внутренней безопасности Управления Национальной полиции в Полтавской области задержаны четверо сотрудников Национальной полиции, совершивших разбойное нападение на прохожего», — говорится в сообщении бюро.
Полицейские уже задержаны. По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в столице произошло несколько инцидентов по вине полицейских. Так, 20 декабря в Киеве на Отрадном сержант полиции напал с ножом на 12-летнюю школьницу. А вот сотрудники полиции, охраняющей метрополитен, выбрали жертв постарше. В тот же вечер они прямо в метро схватили четырех молодых женщин, раздели их и угрожали изнасиловать.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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