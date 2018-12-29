В тяжелом состоянии попал в больницу известный советский кинорежиссер

Шоу-бизнес

В субботу, 29 декабря, в Москве был госпитализирован известный советский кинорежиссер Марлен Хуциев. Об этом сообщает российский Пятый канал. Подчеркивается, что 93-летний народный артист СССР категорически отказывался ехать в больницу без жены. Поэтому Ирина Соловьева отправилась туда вместе с мужем.

В настоящее время супруги находятся в одной палате. Их обследуют врачи. Пятый канал утверждает, что состояние и Хуциева, и Соловьевой оценивается как тяжелое.

Марлен Мартынович Хуциев родился 4 октября 1925 год в Тифлисе (ныне Тбилиси, столица Грузии). В 1953—1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии. Затем перешел на киностудию имени Горького, а с 1965 года — на киностудию «Мосфильм».

За свою карьеру снял 10 художественных фильмов и три документальных. Самыми известными его картинами являются «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь».

19 декабря 2008 года был избран председателем Союза кинематографистов России. За Хуциева голосовали те, кто был недоволен работой на этом посту Никиты Михалкова. 17 марта 2009 года Пресненский суд Москвы признал итоги VII съезда Союза кинематографистов, на котором Хуциев был избран председателем, незаконными. Это решение было оспорено в суде.

Марлен Хуциев является лауреатом множества премий и кинонаград, включая специальные призы Венецианского и Берлинского международных кинофестивалей, а также кинофестиваля в Локарно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о госпитализации известного советского актера Сергея Юрского.

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