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Украина

Епифаний назвал храм, который в будущем может стать новым кафедральным собором ПЦУ (видео)

8:19 30 декабря 2018   21
Митрополит Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

В будущем Софийский собор может стать кафедральным собором объединенной поместной Православной церкви Украины. Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире телеканала «Прямой».

«Пока особого согласия (государственной власти — ред.) нет. Но мы верим, что этот исторический кафедральный собор киевских митрополитов в будущем будет официальным кафедральным собором для предстоятеля уже единой поместной Православной церкви. Это историческая правда. Мы должны эту святыню использовать для молитвы», — сказал он.

По словам предстоятеля ПЦУ, в большие церковные праздники богослужения уже сейчас возможно будут проводиться в Софийском соборе.

«И мы, наверное, в большие церковные праздники, исторические праздники украинского народа будем совершать богослужения в этом историческом кафедральном соборе киевских митрополитов», — добавил Епифаний.

Как писали «ФАКТЫ», 15 декабря в Софийском соборе прошел Всеукраинский православный объединительный поместный собор, в ходе которого была создана Православная церковь Украины. Кафедральным собором этой церкви стал Михайловский Златоверхий собор.

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