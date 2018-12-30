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Луценко рассказал о подозреваемых в убийстве Шеремета (видео)
Следствию удалось значительно сузить круг лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «5 канала» в программе «Рандеву».
«Круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился», — заявил генпрокурор.
При этом Луценко сообщил, что речь идет не о заказчиках, а об исполнителях.
«Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи», — заявил Луценко, отвечая на вопрос о том, когда следствие сможет назвать имена убийц.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета появилась «ниточка», которая может привести к раскрытию преступления.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Полиция квалифицировала подрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.
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