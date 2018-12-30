В столице показали результаты работы фальшивомонетчика времен Киевской Руси (фото)

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В Киеве по адресу Андреевский спуск, 5/31 открылась выставка «Археологічний портрет стародавнього Києва: життя рибалки, фальшивомонетника, митника», посвященная памяти выдающегося украинского археолога доктора исторических наук Глеба Ивакина. На выставке представлены находки, сделанные в ходе раскопок в трех местах исторической части Киева: во дворе здания посольства Великобритании в Украине (улица Десятинная, 9), в парке «Владимирская горка» и на улице Кирилловской, 37 на Подоле. Эти исследования проводились архитектурно-археологической экспедицией Института археологии НАН Украины под руководством Глеба Ивакина.

— Самая древняя находка, сделанная на улице Кирилловской, — остатки жилища VII века, — рассказал «ФАКТАМ» директор заповедника «Древний Киев» Михаил Федорин. — Предположительно, оно представляло собой небольшую землянку. Там были найдены рыбные кости и чешуя. Установлено, что они принадлежали таким рыбам, как щука, плотва, окунь, карп и сом.

На выставке представлены находки, иллюстрирующие повседневную жизнь примерно 40 поколений киевлян. Среди этих вещей есть весьма необычные. Так, на Кирилловской обнаружены предметы ХІ века, с помощью которых, предположительно, чеканили фальшивые деньги. Речь идет о свинцовой пластине, на которой фальшивомонетчик, воспользовавшись клише, отпечатал изображения нескольких византийских монет.



*Свинцовый штамп фальшивомонетчика

Также обнаружены бронзовые заготовки круглой формы, на которых чеканили подделки. Одна из найденных заготовок представляет собой уже отчеканенную монету — фолис (подлинники изготовлялись из бронзы, покрывались тонким слоем серебра. — Авт.) византийского императора Василия II Болгароборца (правил с 976 по 1025 годы).

Эти заготовки имеют примерно такой же диаметр, как современная украинская пятикопеечная монета. Рядом с ними представлены гораздо меньшие по размеру товарные пломбы из свинца, тоже найденные при раскопках на Кирилловской. Их использовали для пломбирования связок из 18 беличьих шкурок, выполнявших функцию денег. На разных пломбах знаки нескольких князей — двух сыновей Ярослава Мудрого (Изяслава и Всеволода) и двух его внуков (Святополка и Ярополка). Такое большое количество найденных в одном месте товарных пломб говорит о том, что там находилась таможня.

В экспозиции разместили знаки QR-кодов, которые позволяют посетителям с помощью своих смартфонов сканировать их и затем увеличивать, рассматривать со всех сторон (в формате 3D) изображения заинтересовавших их предметов.

При раскопках на Кирилловской найдены предметы мужского быта. Среди них подвески в виде маленьких топориков, выполнявшие роль оберегов. Любопытно, что их носили в то время, когда на Руси уже было принято христианство.



*Бронзовые мужские подвески в виде топора Перуна

Здесь же, на Подоле, найдены костяные астрагалы (нечто вроде игральных кубиков) для игры в бабки. Некоторые из них заполнены свинцом — для тяжести.

На Кирилловской, 37 зафиксировано несколько культурных слоев. Среди представленных на выставке вещей XVII — XVIII столетий — керамические детские свистульки, остатки керамической посуды.



*Кувшин VII века, найденный на улице Кирилловской

Чтобы показать, как на эту посуду наносились рисунки, здесь демонстрируется полый рожок из коровьего рога с отверстием на конце. Его заполняли жидкой глиной с минеральным красителем. Это современная реконструкция рожков, которыми некогда пользовались мастера.

— Что обнаружено на территории посольства Великобритании на улице Десятинной?

— Там найдены два женских погребения, которые датируются концом Х — началом XI столетий. Одной женщине было около 18−20 лет, другой 30−35 лет. Исследования показали, что младшая была ростом от 156 до 161 сантиметра, при жизни страдала воспалением гайморовых пазух, тяжело трудилась, но работа у нее была в основном сидячая.

В этих погребениях археологи нашли украшения: бусы и сережки. Бусы изготовлены из полудрагоценных камней (сердолика, кварца) и стекла. Происхождение изделий связывают с Византией, Индией и Ближним Востоком.

Реконструктор Леся Ткачук подготовила витрину, в которой показаны предметы женского рукоделия (разных типов иголки, наперстки), а также браслеты, перстни, нательные крестики, подвески-лунницы.



*Женские браслеты времен Киевской Руси



*Сережка из женского погребения

Исследовательница вырастила растения, использовавшиеся в старину для покраски пряжи, выкрасила ее, вышила на ткани орнаменты времен Руси.

— Какие находки сделаны на Владимирской горке?

— Предметы XI -XII столетия. Самый, пожалуй, интересный из них — нательный бронзовый крест-энколпион с изображением распятого Иисуса Христа. Энколпионы представляют собой ковчежки, внутри которые кладут частицы освященной просфоры (богослужебного хлеба) или мощей святых.

Нынешняя выставка — это первый совместный проект департамента охраны культурного наследия Киева, Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий и Института археологии Национальной АН Украины. Автор концепции экспозиции — археолог Вера Павлова.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о находках времен Киевской Руси, сделанных археологами во время раскопок в Киево-Печерской лавре и на территории Софийского собора.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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