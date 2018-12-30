Происшествия

Не прошел фейс -контроль: одесскому «шутнику» светит до шести лет заключения

В Суворовском районе Одессы задержан местный житель, который в ночь на 30 декабря угрожал взорвать ночной клуб.

Как рассказали в полиции, ночью в дежурную часть территориального отдела поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать одно из развлекательных заведений по проспекту Добровольского.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления главка Нацполиции и сотрудники ГСЧС. При обследовании помещения заведения и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Суворовского отдела полиции совместно с работниками управления СБ Украины в Одесской области в течение часа установили местонахождение и задержали правонарушителя.

«Им оказался 20-летний горожанин, который объяснил причину «неудачной шутки» обидой на охрану заведения: «Не смог пройти face control», — рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Шутка может обойтись злоумышленнику лишением свободы на срок до шести лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о чрезвычайном происшествии в одной из воинских частей оперативного командования «Юг» под Одессой. В котельной при воинской части разорвался котел. Обломками был тяжело травмирован находившийся поблизости солдат-срочник.

Также сообщалось о задержании мужчины в Хмельницкой области, который пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты.

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