- 14:08 Суд вынес суровый приговор военкому, который пьяным сбил насмерть супружескую пару
- 14:04 Не прошел фейс -контроль: одесскому «шутнику» светит до шести лет заключения
- 14:04 При знакомстве Майкл Дуглас сказал: «Я хотел бы стать отцом твоих детей, — Кэтрин Зета-Джонс
- 13:41 В 2019 году Украина испытает боевые комплексы "Нептун" и "Колибри"
- 13:27 День пророка Даниила: что нужно сделать в этот праздник
- 13:19 Упавший метеорит перепугал жителей высокогорного села в Карпатах
- 12:49 Канделаки нарвалась на шквал критики из-за "голого" наряда на приеме у Путина
- 12:33 Дорога не туда: в Украине рассказали, как Россия идет по пути СССР
- 12:23 Порошенко сделал важный шаг для спасения украинского моряка из тюрьмы в Иране
- 12:19 В столице показали результаты работы фальшивомонетчика времен Киевской Руси
Не прошел фейс -контроль: одесскому «шутнику» светит до шести лет заключения
В Суворовском районе Одессы задержан местный житель, который в ночь на 30 декабря угрожал взорвать ночной клуб.
Как рассказали в полиции, ночью в дежурную часть территориального отдела поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать одно из развлекательных заведений по проспекту Добровольского.
На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления главка Нацполиции и сотрудники ГСЧС. При обследовании помещения заведения и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Суворовского отдела полиции совместно с работниками управления СБ Украины в Одесской области в течение часа установили местонахождение и задержали правонарушителя.
«Им оказался 20-летний горожанин, который объяснил причину «неудачной шутки» обидой на охрану заведения: «Не смог пройти face control», — рассказали в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Шутка может обойтись злоумышленнику лишением свободы на срок до шести лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о чрезвычайном происшествии в одной из воинских частей оперативного командования «Юг» под Одессой. В котельной при воинской части разорвался котел. Обломками был тяжело травмирован находившийся поблизости солдат-срочник.
Также сообщалось о задержании мужчины в Хмельницкой области, который пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 752 мм