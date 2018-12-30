27.78 / 28.10 31.53 / 32.13
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Не прошел фейс -контроль: одесскому «шутнику» светит до шести лет заключения

14:04 30 декабря 2018   43
задержанный
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Суворовском районе Одессы задержан местный житель, который в ночь на 30 декабря угрожал взорвать ночной клуб.

Как рассказали в полиции, ночью в дежурную часть территориального отдела поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать одно из развлекательных заведений по проспекту Добровольского.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления главка Нацполиции и сотрудники ГСЧС. При обследовании помещения заведения и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Суворовского отдела полиции совместно с работниками управления СБ Украины в Одесской области в течение часа установили местонахождение и задержали правонарушителя.

«Им оказался 20-летний горожанин, который объяснил причину «неудачной шутки» обидой на охрану заведения: «Не смог пройти face control», — рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Шутка может обойтись злоумышленнику лишением свободы на срок до шести лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о чрезвычайном происшествии в одной из воинских частей оперативного командования «Юг» под Одессой. В котельной при воинской части разорвался котел. Обломками был тяжело травмирован находившийся поблизости солдат-срочник.

Также сообщалось о задержании мужчины в Хмельницкой области, который пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Киев
-1

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины