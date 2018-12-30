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Элина Свитолина рассказала о своих целях на следующий сезон
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (четвертая ракетка мирового женского рейтинга) накануне старта на турнире в австралийском Брисбене, которым открывается соревновательный сезон, рассказала о том, как провела межсезонье, а также поделилась своими ожиданиями от своего выступления на предстоящих турнирах «Большого шлема».
«У меня было три свободных недели в межсезонье, две из которых я была очень занята в Украине, где у меня были встречи с медиа и другие дела. Это приносит удовольствие, но и очень выматывает. Я хотела все успеть сделать, приходилось вставать в 6 утра и все заканчивала в 10 вечера. Это забрало много времени, но я получила от всего наслаждение. Потом я поехала в Дубаи, и это был один самых ярких моментов в межсезонье.
Выиграть «Большой Шлем» и стать первой ракеткой мира — это всегда будут мои цели на сезон. Мне нужно быть здоровой. Я знаю, что, если я здорова и психологически в хорошем состоянии, то у меня есть хорошие шансы на мэйджорах. В Сингапуре я отыграла без поражений. Для старта нового сезона это отличное подспорье, но впереди еще много работы. На «Больших Шлемах» мне нужно быть готовой бороться все две недели, есть много маленьких испытаний, которые нужно преодолеть за это время. Я все равно не хочу возлагать какое-то давление на себя, потому что это тот следующий шаг, который я должна сделать. Будут такие моменты на «Больших Шлемах», когда у меня будут шансы и нужно быть готовой их использовать. Это для меня имеет большое значение", — приводит слова 24-летней одесситки, которая в Брисбене будет защищать свой чемпионский титул, пресс-служба турнира.
Напомню, что Элина начнет свое выступление со второго круга, в котором ее соперницей станет победительница поединка между белоруской Александрой Соснович (30-я), которую наша соотечественница обыграла в Брисбене в финале прошлогоднего турнира, и россиянкой Анастасией Потаповой (93-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Цуренко узнали своих соперниц на стартовом турнире нового сезона.
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