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Правозащитники рассказали о приговорах крымчанам за уклонение от службы в российской армии
Жителей аннексированного Крыма принуждают служить в рядах российских Вооруженных Сил. За уклонение от службы в российской армии крымчан преследуют, им выносят судебные приговоры. Об этом на своей странице сообщает Крымская правозащитная группа.
По информации правозащитников, в декабре 2018 года Ленинский и Нахимовский районные «суды» Севастополя вынесли три приговора в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии РФ. Еще три дела находятся на рассмотрении в «Нахимовском районном суде Севастополя» и приговоры будут оглашены в январе 2019 года.
А всего за период оккупации Крыма вынесен 41 приговор за уклонение от службы в армии РФ, из них 34 в 2018 году.
В Крымской правозащитной группе отмечают, что призыв жителей полуострова в армию РФ является военным преступлением и грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.
«Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции», — говорится в сообщении.
Количество крымчан, призванных в российскую армию, увеличивается с каждым годом. По данным прокуратуры АР Крым, с весны 2015 года в ходе семи призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 тысяч 229 украинских граждан.
Напомним, прокуратура АР Крым начала досудебное расследование относительно незаконного призыва жителей Крымского полуострова в Вооруженные Силы России. С информацией о подобных случаях следует обращаться в прокуратуру АРК по адресу г. Киев, ул. Деловая, 24 (телефон (044) 569−73−57 или на е-почту: [email protected]).
О том, как избежать призыва в оккупационную российскую армию для крымчан, рассказал постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.
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