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Странную смерть экологического активиста под Харьковом объявили суицидом и закрыли дело об убийстве
Полиция закрыла следствие по делу о гибели при странных обстоятельствах природозащитника Николая Бычко. Смерть активиста летом 2018 года была признана самоубийством.
Николай Бычко, житель поселка Эсхар Чугуевского района Харьковской области, много занимался вопросами защиты природы. Особо его волновала проблема слива промышленных стоков в местную бытовую канализацию и загрязнение реки Уды. 5 июня 2018 года Бычко был найден повешенным в лесу — недалеко от очистных сооружений, которые активист периодически инспектировал.
Полиция не нашла в деле признаков умышленного убийства, но правозащитники продолжают считать, что самоубийство активиста инсценировали. Татьяна Печончик из Центра информации о правах человека указывает на многочисленные небрежности, проявленные при расследовании.
«Во время следственно-оперативных действий правоохранители даже не сняли веревку с дерева, на которой нашли повешенного парня, они отрезали от нее лишь кусок; а основное доказательство — верхнюю часть веревки — где могли находиться потожировые и другие следы рук убийц, оставили. Затем веревка исчезла», — рассказала Печончик. Прокуратура позднее привлекла виновных к дисциплинарной ответственности, но ключевые доказательства были утрачены навсегда.
Напомним, в Украине в 2018 году участились нападения на участников патриотических движений и общественных активистов. По одной из версий, такая «раскачка» ведется не случайно, а является целенаправленной политикой.
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