В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета, — СМИ (видео)

Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось 30 декабря в центре Ивано-Франковска. На улице Хотинской застрелили мужчину. Стрельба велась в упор, мужчина получил огнестрельное ранение шеи и сразу скончался. На месте преступления были найдены три гильзы.

Убитый мужчина 1958 года рождения уже опознан. Как оказалось, убитого хорошо знали в криминальных кругах. Мужчина провел не один десяток лет в местах лишения свободы и мог входить в число лидеров преступных группировок.

Как сообщает ивано-франковский сайт «Галка», злоумышленники скрылись с места преступления на черном автомобиле без номеров. В районе улицы Набережной уже нашли похожее авто — полностью выгоревшее. Полиция проверяет причастность машины и ее владельца к событиям на ул. Хотинской.

Напомним, ранее в Харькове полиция помешала собранию криминальных авторитетов. Правоохранители считают, что пока в Украине действуют до 45 «воров в законе», но в ближайшее время готовится депортация ряда иностранцев из числа криминальных «авторитетов».

Фото galka.if.ua

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