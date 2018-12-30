27.78 / 28.10 31.53 / 32.13
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета, — СМИ (видео)

17:49 30 декабря 2018   178
ивано-франковск
Инф. «ФАКТОВ»

Чрезвычайное происшествие случилось 30 декабря в центре Ивано-Франковска. На улице Хотинской застрелили мужчину. Стрельба велась в упор, мужчина получил огнестрельное ранение шеи и сразу скончался. На месте преступления были найдены три гильзы.

Убитый мужчина 1958 года рождения уже опознан. Как оказалось, убитого хорошо знали в криминальных кругах. Мужчина провел не один десяток лет в местах лишения свободы и мог входить в число лидеров преступных группировок.

Как сообщает ивано-франковский сайт «Галка», злоумышленники скрылись с места преступления на черном автомобиле без номеров. В районе улицы Набережной уже нашли похожее авто — полностью выгоревшее. Полиция проверяет причастность машины и ее владельца к событиям на ул. Хотинской.

машина

Напомним, ранее в Харькове полиция помешала собранию криминальных авторитетов. Правоохранители считают, что пока в Украине действуют до 45 «воров в законе», но в ближайшее время готовится депортация ряда иностранцев из числа криминальных «авторитетов».

Фото galka.if.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Киев
-2

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 751 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины