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Украина

Украинскую активистку заставили уволиться из крымского университета

18:17 30 декабря 2018   208
галина балабан
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупанты в Крыму вынудили уволиться с работы активистку Украинского культурного центра в Симферополе. Ранее к Галине Балабан неоднократно приходили с обысками, а теперь заставили уволиться с основного места работы — из Крымского инженерно-педагогического университета.

Балабан работала в университете специалистом по учебно-методической работе на кафедре биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности. После обыска ей неоднократно предлагали уволиться самой, но активистка принципиально этого не делала. Потому оккупационные власти решили действовать через ректора и пригрозили проблемами и ему, и университету в целом.

Как рассказал правозащитник Михаил Батрак, Галине Балабан было сказано, что ее могут уволить «по статье» и после этого она не найдет работу даже уборщицей. Женщина была вынуждена написать заявление на увольнение из университета, где работала с 2009 года.

Напомним, ранее против Балабан было возбуждено дело из-за поста в социальной сети «Вконтакте». Российские силовики решили, что публикация носит экстремистский характер. В доме у женщины был проведен обыск, были изъяты ноутбук и телефон. Технику крымчанке так и не вернули.

Ранее стало известно, что оккупанты вытесняют из Крыма Украинский культурный центр, по надуманным причинам преследуя его сотрудников.

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