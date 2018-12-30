Пас Зинченко помог «Манчестер Сити» прервать серию поражений: видеообзоры матчей

Спорт

В то время, как европейские чемпионаты в большинстве своем ушли на зимние каникулы, английская премьер-лига в самом разгаре. На Туманном Альбионе как раз проходят поединки в рамках так называемого Boxing Day — период после Рождества, когда в течение недели все команды проводят по три матча.

Продолжает идти без поражений после 20-ти туров «Ливерпуль». Девятую (!) подряд победу в рамках чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа одержали дома над «Арсеналом», разгромив «канониров» — 5:1. Примечательно, что «мерсисайдцы» пропустили первыми, после чего забили столько, сколько не забивали ни в одном матче в нынешнем сезоне. Хет-трик оформил бразильский нападающий «красных» Роберто Фирмино (на фото).

Неожиданно дома уступил «Тоттенхэм», занимавший до отчетного тура вторую строчку в таблице. До 72-й минуты «шпоры» дома минимально обыгрывали «Вулверхэмптон», но потом все перевернулось с ног на голову, и в итоге «волки» отпраздновали победу — 3:1.

После двух подряд поражений в чемпионате, от «Кристал Пэлас» и «Лестера», наконец удалось победить «Манчестер Сити». Приятно, что весь матч против «Саутгемптона» в составе «горожан» отыграл украинец Александр Зинченко. К слову, именно результативный пас нашего соотечественника на Агуэро в концовке первого тайма позволил команде Хосепа Гвардиолы сделать счет 3:1, который в итоге продержался до финального свистка.

Минимальную выездную победу одержал лондонский «Челси». Обыграть неуступчивый «Кристал Пэлас» подопечные Маурицио Сарри смогли благодаря единственному голу опорного полузащитника Нголо Канте, который оказался на позиции центрального нападающего.

Третью подряд победу под руководством Оле Гуннара Сульшера одержал «Манчестер Юнайтед» (норвежец стал третьим в истории тренером, после Мэтта Басби и Жозе Моуриньо, который стартовал с трех побед во главе команды), обыграв на домашнем «Олд Траффорд» «Борнмут» — 4:1. Дубль записал на свой счет француз Поль Погба, который по иронии судьбы был наиболее критикуемым футболистом «красных дьяволов» со стороны предыдущего наставника Жозе Моуриньо.

Положение лидеров в чемпионате Англии: 1. «Ливерпуль» — 54 очко; 2. «Манчестер Сити» — 47; 3. «Тоттенхэм» — 45; 4. «Челси» — 43; 5. «Арсенал» — 38; 6. «МЮ» — 35.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» за четыре игры пропустил больше мячей, чем «Ливерпуль» за весь сезон.

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