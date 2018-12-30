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ООН просит на Новый год отказаться от упаковки подарков
В ООН призывают население Земли разумно подходить к праздничным подаркам, декорированию дома и новогодним вечеринкам. Это важно, чтобы новогодне-рождественские праздники не стали ударом по экологии планеты.
Представители программы ООН по окружающей среде отмечают, что в праздники и после них сильно обостряется проблема бумажных и пластиковых отходов. Чтобы не усугублять загрязнение планеты, в ООН призывают минимизировать упаковку подарков.
«Избегайте глянцевой оберточной бумаги и бумаги с блестками, которую часто невозможно переработать. Используйте для упаковки обычную коричневую бумагу, пригодную для вторичной переработки, небольшое количество хвойных веток или тканевых лент. А еще можно напрячь фантазию и придумать интересную текстильную упаковку», — советуют в ООН.
Также природозащитники советуют не покупать новые украшения для декорирования дома. Альтернативой может стать декор из природных материалов (сосновых и еловых шишек, ярких красных ягод) или винтажные бумажные гирлянды.
Учитывая, что весь мир борется с загрязнением планеты пластиком, ООН советует всем в новый год сделать хотя бы минимум: не использовать на празднике стаканчики и столовые приборы из пластика, избегать излишней пластиковой упаковки при покупке готовых блюд.
Отправляясь в магазин за продуктами к празднику, не лишне будет взять тканевые сумки для покупок и, по примеру жителей цивилизованных стран, не приобретать пластиковые пакеты. Для сыпучих продуктов, которые покупаются на вес, а также для овощей и фруктов, можно заранее взять из дома многоразовые контейнеры.
Напомним, ранее ученые подсчитали, что Земля переполнена полимерными бытовыми отходами: микрочастицы пластика загрязнили 80% всей воды в мире.
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