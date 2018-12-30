Люди гибнут на блокпостах: на Донбассе оккупанты устроили проблемы выезжающим

Украина

На Донбассе в пунктах пропуска на линии разграничения оккупанты умышленно создают проблемы для мирного населения. Стояние на холоде в многочасовых очередях приводит к проблемам со здоровьем у граждан, а иногда заканчивается и летальными случаями. С таким заявлением выступила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе.

Ярким примером стала гибель пожилого мужчины 29 декабря на блокпосту российских наемников. Мужчина хотел выехать из оккупированной зоны на подконтрольную Украине территорию, но до КПВВ «Станица Луганская» так и не добрался. Дожидаясь своей очереди на блокпосту, мужчина почувствовал себя плохо и скончался. Смерть зафиксирована в отчете миссии ОБСЕ.

Через несколько часов на том же блокпосту «скорая помощь» понадобилась пожилой женщине. Пострадавшей на вид было около 80 лет, и она жаловалась на проблемы с сердцем.

Украинская сторона СЦКК уверена, что неорганизованность в работе КПВВ создана искусственно, а российско-оккупационные войска в очередной раз подвергают опасности мирное население.

Напомним, ранее боевики были замечены в том, что умышленно задерживают граждан на блокпостах, чтобы к ночи мирные жители оказались в серой зоне как в ловушке. Такие «ночевки» граждан в серой зоне между блокпостами затем используются, чтобы обвинить Украину в «бессердечности».

Фото dnews.dn.ua

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