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На телевидении в 2018 году стало рекордно мало российского контента
В 2018 году, благодаря квотам, количество российского контента на украинском телевидении сократилось до исторического минимума — до 7%. Такие данные привел член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.
По информации Костинского, украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады — 14%.
Доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций — 86%. Более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат на украинском языке. Чтобы добиться выполнения закона о языковых квотах, за два года пришлось оштрафовать 21 радиостанцию.
Напомним, ранее был составлен список самых ротируемых песен в эфире украинских радиостанций. Украинская композиция вытеснила с первого места британскую. До введения квот на радио в 2016 году доля украинских песен в эфире сетевых радиостанций составляла не больше 18%.
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