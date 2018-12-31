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В центре Киева столкнулись военный автобус и представительский Mercedes
В воскресенье, 30 декабря, на бульваре Тараса Шевченко произошла авария с участием легкового автомобиля Mercedes C 400 и автобуса этой же марки с военными номерными знаками.
Водителя и девушку-пассажира легковушки госпитализировали. ДТП произошло около двух часов дня. Об этом пишет «Информатор».
По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes с девушкой-пассажиром на высокой скорости двигался по улице Терещенковской в сторону улицы Льва Толстого. Мужчина попытался проскочить на красный сигнал светофора на перекрестке с бульваром Тараса Шевченко.
В этот момент по бульвару в сторону площади Победы двигался автобус с военными номерами, который отвез оркестр в филармонию и возвращался обратно. На перекрестке автобус ударил легковушку в левый бок, от чего ее закрутило и выбросило на тротуар.
В результате ДТП в автобусе никто не пострадал. После столкновения из машины вышел водитель и девушка-пассажир, сели в автомобиль скорой помощи и уехали в больницу. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.
Напомним, ранее в Киеве троллейбус без тормозов вылетел на тротуар бульвара Шевченко. По словам кондуктора троллейбуса, водитель направлялся в сторону проспекта Победы.
После столкновения из машины вышел водитель и девушка-пассажир, сели в автомобиль скорой помощи и уехали в больницу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 30 декабря, на Гостомельской трассе под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Есть погибший.
Фото ВАСИЛИЯ ТАЛЬСКОГО
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