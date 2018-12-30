Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: спасателям пришлось вырезать жертву из автомобиля (видео)

В воскресенье, 30 декабря, на Гостомельской трассе под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Есть погибший. Об этом в Facebook сообщает «ДТП. Киев».

Напомним, 26 декабря в Запорожье Nissan Micra врезался в маршрутку. Несовершеннолетний пассажир автомобиля скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

В данном дорожно-транспортной происшествии столкнулись Nissan, Mitsubishi и маршрутный автобус. На месте погиб водитель Mitsubishi.

«Как это ни странно звучит, обычное типовое ДТП для данного участка. Контроля скорости нет, отбойников нет», — подпись под видео.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские и спасатели, которые вырезают погибшего из машины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 27 декабря в Киевской области произошло два дорожно-транспортных происшествий с участием маршруток, перевозивших пассажиров. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 15 человек.

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