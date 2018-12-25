31 декабря 2018

Однажды старый и мудрый (во всяком случае, так ему казалось) рыбак отправился готовить свою лодку к выходу в море. Утро было ещё столь ранним, что на берегу рыбак не увидел ни одного человека больше. Он шёл к пристани, размышляя о превратностях жизни. О том, что судьба подарила ему немало приятных вещей, о которых в своём далеком детстве он мог только мечтать. Да и то часто даже без всякой надежды на исполнение таких заветных желаний, как, например, иметь уютный домик на берегу моря, свою рыбацкую лодку, хорошую семью и прекрасных детей.

Все это у него уже было. И каждый день он не забывал благодарить Господа за это. Но была в жизни рыбака одна такая заковыка, которая много лет не давала ему покоя. Будучи человеком добрым и жалостливым, он очень хотел бы помогать всем людям, которые в чьей-то помощи нуждались. Но всякий раз, когда дело доходило до конкретной помощи кому-то, он с глубоким сожалением начинал понимать, что решить чужие проблемы ему не под силу, что накормить всех голодных он не сможет, как бы того не хотел, и что обогреть всех замерзающих, увы, ему не удастся никак. И, трезво поразмыслив о своих возможностях, рыбак каждый раз приходил к одному и тому же выводу: ну, значит, не судьба…

Идти до пристани оставалось уже совсем немного. И вдруг старый рыбак заметил на берегу мальчика, который, идя вдоль кромки моря, наклонялся, поднимал что-то и тут же бережно переносил это что-то в воду. Подойдя ближе, старик увидел, что таким образом мальчишка брал с песка морские звёзды, выброшенные волной на берег, и, не давая им погибнуть, возвращал их в родную стихию. Но звёзд было такое множество, что старик не выдержал и спросил мальчика:

- Зачем ты это делаешь?

- Для того, чтобы спасти их, — ответил тот.

- Но ты ведь понимаешь, что спасти всех звёзд тебе никогда не удастся?

- Понимаю. Всех не спасти… А вот эта, например, уже спасена, — и с этими словами он опустил в морскую воду очередную звездочку.

Позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья.