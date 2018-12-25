- 7:54 Козерог воплотит заветное желание, а Стрельцу поможет интуиция: гороскоп на неделю
- 7:51 В России взорвался многоэтажный дом: первые фото и видео с места ЧП
- 7:27 Жирафы попали в список видов под угрозой исчезновения
- 6:46 ''Белая вдова'' готовит массовые теракты: в Британии предупредили мир об угрозе
- 4:03 В центре Киева столкнулись военный автобус и представительский Mercedes
- 2:50 Украинскому адвокату запретили представлять интересы истцов в ЕСПЧ
- 23:55 В ООН призвали не использовать оберточную бумагу и пластиковую посуду на праздники
- 23:51 Всех военных в Украине обеспечат служебным жильем, — Полторак
- 22:17 На телевидении в 2018 году стало рекордно мало российского контента
- 21:55 Люди гибнут на блокпостах: на Донбассе оккупанты устроили проблемы выезжающим
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1993
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 24×30 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Однажды старый и мудрый (во всяком случае, так ему казалось) рыбак отправился готовить свою лодку к выходу в море. Утро было ещё столь ранним, что на берегу рыбак не увидел ни одного человека больше. Он шёл к пристани, размышляя о превратностях жизни. О том, что судьба подарила ему немало приятных вещей, о которых в своём далеком детстве он мог только мечтать. Да и то часто даже без всякой надежды на исполнение таких заветных желаний, как, например, иметь уютный домик на берегу моря, свою рыбацкую лодку, хорошую семью и прекрасных детей.
Все это у него уже было. И каждый день он не забывал благодарить Господа за это. Но была в жизни рыбака одна такая заковыка, которая много лет не давала ему покоя. Будучи человеком добрым и жалостливым, он очень хотел бы помогать всем людям, которые в чьей-то помощи нуждались. Но всякий раз, когда дело доходило до конкретной помощи кому-то, он с глубоким сожалением начинал понимать, что решить чужие проблемы ему не под силу, что накормить всех голодных он не сможет, как бы того не хотел, и что обогреть всех замерзающих, увы, ему не удастся никак. И, трезво поразмыслив о своих возможностях, рыбак каждый раз приходил к одному и тому же выводу: ну, значит, не судьба…
Идти до пристани оставалось уже совсем немного. И вдруг старый рыбак заметил на берегу мальчика, который, идя вдоль кромки моря, наклонялся, поднимал что-то и тут же бережно переносил это что-то в воду. Подойдя ближе, старик увидел, что таким образом мальчишка брал с песка морские звёзды, выброшенные волной на берег, и, не давая им погибнуть, возвращал их в родную стихию. Но звёзд было такое множество, что старик не выдержал и спросил мальчика:
- Зачем ты это делаешь?
- Для того, чтобы спасти их, — ответил тот.
- Но ты ведь понимаешь, что спасти всех звёзд тебе никогда не удастся?
- Понимаю. Всех не спасти… А вот эта, например, уже спасена, — и с этими словами он опустил в морскую воду очередную звездочку.
Позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья.
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 751 мм