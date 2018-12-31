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Жирафы попали в список видов под угрозой исчезновения
Два подвида жирафов внесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Такое решение принял Международный союз охраны природы, получив последние данные о резком сокращении численности видов.
В категорию «под угрозой исчезновения» внесены два подвида жирафов: жираф Кордофан (Giraffa camelopardalis antiquorum) и нубийский жираф (Giraffa camelopardalis camelopardalis). Первый подвид в основном обитает на юге Чада, в Центральноафриканской Республике, в Конго и в западной части Южного Судана. По данным природозащитников, на указанных территориях осталось лишь около двух тысяч особей.
Нубийские жирафы, в основном встречаются в Кении, Южном Судане, на западе Эфиопии и на севере Уганды. Численность подвида оценивается в 2645 особей.
За последние тридцать лет численность жирафов резко сократилась, поскольку люди уничтожают привычные для вида территории обитания. Также жирафы — популярный вид у браконьеров. Животных убивают ради мяса и шкуры. По данным экологов, жирафы уже практически исчезли в семи странах: Эритрее, Гвинее, Буркина-Фасо, Нигерии, Малави, Мавритании и Сенегале.
Из девяти подвидов жирафов два прирастают численностью и одна группа стабильна. По остальным пяти подвидам численность сокращается.
Напомним, из-за погодного катаклизма в Африке местные жители могли наблюдать необычную картину: жирафов в снегу. А в Киевском зоопарке после реконструкции у входа посетителей будет встречать огромная фигура жирафа.
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