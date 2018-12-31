"Весь мир скрестил пальцы": сеть возмутило "новогоднее" высказывание Урганта о новом оружии РФ

Мир

Российский шоумен Иван Ургант пытался пошутить про новую российскую ракету, но вместо этого выставил себя в глупом свете. Пользователи соцсетей уже несколько дней упражняются в остроумии и пытаются понять, как давно Ургант скотился до уровня кремлевских пропагандистов.

«Шутка» о ракетах прозвучала в эфире программы «Вечерний Ургант». «Какая замечательная новость перед Новым годом. Вооруженные силы Российской Федерации провели успешное испытание новой интерконтинентальной ракеты „Авангард“. Президент Путин назвал испытания новогодним подарком для всей страны», — с пафосом рассказывал Ургант.

«И сейчас весь мир скрестил пальцы, чтобы мы не передарили этот подарок. Вот интересно, где растет елочка, под которую можно положить интерконтинентальную ракету? Вопрос даже не где, а в каком штате?» — пытался пошутить телеведущий.

В соцсетях «юмор» Урганта не оценили и оправданий «шуткам» найти не смогли:

«Пример того, как достаточно всего последних тех слов, чтобы обнулить свою репутацию, которая строилась годами»;

«Легко нам быть брезгливыми. А ему семью кормить»;

«Что ракеты, что шутки — одинаково плоские»;

«Никаких подарков на Новый год, в РФ, кроме фейковой ракеты нет».

Напомним, ранее известный комик и актер Семен Слепаков остроумно подвел итоги уходящего 2018 года для России. А группа российских юмористов высмеяла Путина и его пропаганду на ТВ.



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