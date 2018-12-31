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На скамейку запасных: историю с хоккеем Лукашенко и Путина изобразили карикатурой
Итоги последних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, были высмеяны в меткой карикатуре. По итогам встречи в Москве стало понятно, что Россия все-таки «продавила» возрождение Союзного государства, а президенту Беларуси вскоре придется довольствоваться вторыми ролями и политической «скамейкой запасных». Именно так - «На скамейке запасных…» — озаглавил свою карикатуру Андрей Петренко.
Лукашенко, несмотря на то, что известен как большой любитель хоккея, не остался в Москве на матч, проводимый на Красной площади. Поспешное возвращение белорусского президента на родину было решено объяснить публике дипломатически: дескать, Лукашенко должен срочно ехать в Минск решать текущие вопросы и вести подготовку к Новому году.
Путин и Лукашенко договорились встретиться еще раз в новом году.
Напомним, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич прогнозирует, что переговоры между Россией и Беларусью в 2019 году сведутся к торгам и «петлянию».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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