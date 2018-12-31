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Происшествия

Во Львовской области бомбу пытались отправить по "Новой почте"

9:51 31 декабря 2018   48
Противопехотная мина
Инф. «ФАКТОВ»

В Львовской области местный житель попытался отправить по «Новой почте» противопехотную мину. Взрывоопасный предмет в посылке обнаружили сотрудники почты. Ранее взрывное устройство обнаружили в междугородном рейсовом автобусе, который приехал в Измаил из столицы.

Как сообщают в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, посылку попытался отправить житель села Березец Городокского района. На место чрезвычайного происшествия вызвали взрывотехников из областного управления Национальной полиции Украины. Взрывоопасный предмет изъяли, проводятся следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области неизвестный бросил в проходящих мимо людей взрывное устройство и скрылся. В результате ЧП пострадали три человека —
студент и двое работников промышленного предприятия.

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