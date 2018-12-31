Победительница ''Танців з зірками'' повторила горячие снимки Поляковой (фото)

Шоу-бизнес

Победительница «Танців з зірками» Илона Гвоздева, которая не только получила кубок в паре с Игорем Ласточкиным, но и шикарный подарок от мужа, продолжает наслаждаться заслуженной победой. В качестве приза танцовщица устроила себе роскошный отдых Мальдивах.

Снимками с шикарного отдыха и себя красивой в разных купальниках на фоне пальм и океана она поделилась в Instagram.

На одном из фото Илона повторила нашумевший снимок Оли Поялковой, на котором она позировала обнаженной. Правда, Гвоздева решилась только на фото в купальнике.

«Друзья — это рай, пока больше слов нет, одни эмоции» , — поделилась Илона впечатлениями. Она почти не комментирует пребывание на курорте, однако радует поклонников яркими снимками, на которых демонстрирует свою фигуру.

В Instagram танцовщица сообщила, что отдыхает в столице Мальдив Мале, в дорогом курортном отеле Huvafen Fushi. Недельное пребывание здесь обойдется чуть более 300 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что музыкант Сергей Бабкин отправился с семьей на отдых в сказочную морозную Лапландию.

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