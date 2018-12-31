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Выросла угроза прямого столкновения с Россией: в США предупредили Украину о новой опасности
Между Россией и Украиной существенно вырос риск прямого столкновения. Украине стоит готовиться к противостоянию не только с пророссийскими боевиками, но и с российскими войсками. Об этом предупредил американский военный аналитик, бывший работник «отдела России» в Минобороны США Марк Симаковски.
По словам Симаковски, Кремль может решиться на открытую агрессию из-за вялой реакции Запада на последнюю российскую атаку возле Керченского пролива.
«Путин может получить неправильный сигнал от Запада. Может почувствовать, что ответ США и ЕС не такой консолидированный, как раньше, даже несмотря на наличие действующих санкций против Москвы… У россиян может появиться повод надеяться, что если они снова сделают что-то для дестабилизации Украины, то не столкнутся с решительным ответом США», — объяснил военный аналитик в эфире Радио Свобода.
Чтобы Кремль получил четкий сигнал, Симаковски советует три важных шага: увеличить военную помощь США Украине, особенно для пограничников в украинских территориальных водах; усилить санкции, включить в санкционные списки непосредственных участников атаки в Керченском проливе. Третьим шагом может стать дипломатический бойкот представителей РФ.
«С точки зрения дипломатии, не думаю, что мы должны вознаграждать Россию встречами с президентом Путиным в то время, пока украинские моряки находятся под арестом», — добавил Симаковски.
Напомним, ранее в США уже объявили, что передадут Украине патрульные катера класса Island. Также представители Штатов заверили, что внимательно отслеживают ситуацию в Азовском море и Керченском проливе и считают недопустимым ограничение суходоходства.
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