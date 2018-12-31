27.75 / 28.11 31.47 / 32.13
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В харьковском метро пьяный мужчина устроил конфликт с темнокожим студентом: в сети показали видео

11:30 31 декабря 2018   104
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

В метро Харькова пьяный грубиян, пытавшийся найти повод для драки, неожиданно получил жесткий отпор. Темнокожий студент быстро поставил на место своего обидчика.

Конфликт, происходивший на перегоне между станциями «Киевская» и «Академика Барабашова», очевидцы засняли на видео. Запись содержит нецензурную лексику.

Свидетели говорят, что пьяный пассажир все пытался найти предлог, чтобы выплеснуть агрессию. На просьбы граждан успокоиться и ехать молча, хулиган не реагировал. В итоге иностранный студент утихомирил буйного пассажира нестандартным приемом.

Пьяный предлагал оппоненту продолжить выяснение отношений на улице, но это предложение прозвучало уже не столь уверенно. Запись обрывается на том, что оба участника конфликта покинули вагон.

Напомним, ранее пьяная компания устроила драку в киевском троллейбусе, а полсотни детей устроили налет на продуктовый магазин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
-1

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины