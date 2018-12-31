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В харьковском метро пьяный мужчина устроил конфликт с темнокожим студентом: в сети показали видео
В метро Харькова пьяный грубиян, пытавшийся найти повод для драки, неожиданно получил жесткий отпор. Темнокожий студент быстро поставил на место своего обидчика.
Конфликт, происходивший на перегоне между станциями «Киевская» и «Академика Барабашова», очевидцы засняли на видео. Запись содержит нецензурную лексику.
Свидетели говорят, что пьяный пассажир все пытался найти предлог, чтобы выплеснуть агрессию. На просьбы граждан успокоиться и ехать молча, хулиган не реагировал. В итоге иностранный студент утихомирил буйного пассажира нестандартным приемом.
Пьяный предлагал оппоненту продолжить выяснение отношений на улице, но это предложение прозвучало уже не столь уверенно. Запись обрывается на том, что оба участника конфликта покинули вагон.
Напомним, ранее пьяная компания устроила драку в киевском троллейбусе, а полсотни детей устроили налет на продуктовый магазин.
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