Грозит Божим судом: в сети показали письмо главного церковника Путина патриарху Варфоломею

Украина

Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею «Божим судом», если тот не одумается и не изменит решения относительно предоставления Томоса новой Православной церкви Украины. В РПЦ, недавно заявившей, что Вселенского (Константинопольского) патриархата для нее больше не существует, до сих пор не могут смириться с тем, что украинская церковь вышла из-под протектората Москвы.

«Отступитесь от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации… Если же Вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в Вашем письме, то Вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православных украинцев последуют за Вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас», — такими словами завершает свое пятистраничное послание главный церковник Путина.

«Патриарх Кирилл излагает версию последний событий в связи с украинской автокефалией точно так же, как Дмитрий Киселев в программе „Вести недели“. Рассказывая о разрушительных действиях Константинополя, Кирилл ни слова не говорит об ответных шагах Московского Патриархата в виде создания экзархатов за границами России, а лишь грозит Божьим Судом, и дрожащей от волнения рукой подписывает это новогоднее письмо Константинопольскому коллеге собственноручно», — так прокомментировали послание на Telegram-канале ресурса «Церквач».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Синод РПЦ требует от православных церквей мира не признавать Православную церковь Украины.

Тем временем стало известно, что начало процедуры предоставления Вселенским патриархатом Томоса для Православной церкви Украины состоится за день до совместного богослужения патриарха Варфоломея с митрополитом Епифанием — 5 января 2019 года.

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