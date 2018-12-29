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В храме Юрия-Победоносца: названы место и дата начала процедуры предоставления Томоса для ПЦУ
Начало процедуры предоставления Вселенским патриархатом томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) состоится за день до совместного богослужения патриарха Варфоломея с митрополитом Епифанием. Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал в интервью телеканалу «Прямий».
По словам митрополита, процедура предоставления Томоса начнется 5 января 2019.
«Там впервые мы вместе, как предстоятели независимой поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января», — сказал митрополит.
Также он добавил, что на следующий день, 6 января, состоится первое личное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелся ПЦУ Епифания.
«После торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен томос об автокефалии», — резюмировал Епифаний.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января. Также во Вселенском патриархате назвали официальную дату вручение Томоса.
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