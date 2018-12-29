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РПЦ заявила, что Константинополь для нее больше не существует

Русская православная церковь теперь будет нарушать вековые каноны, принятые во Вселенском православии, так как Вселенского (Константинопольского) патриархата для нее больше не существует. Об этом заявил после заседания Синода РПЦ председатель синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

По его словам, отныне Московский патриархат будет «создавать свои приходы, епархии и структуры в „дальнем зарубежье“ без всякой оглядки на Константинополь», сообщает радио «Свобода».

«Мы никогда не соглашались, и тем более в нынешних обстоятельствах не можем согласиться с тем, что у Константинополя есть эксклюзивное право на пастырскую опеку над диаспорой», — сказал он.

Он заявил, что теперь РПЦ будет «действовать так, будто их (Вселенского патриархата — ред.) нет вообще».

По древним канонам Вселенской православной церкви, все страны, где нет собственных поместных православных церквей и которые не относятся к традиционной канонической территории какой-либо из канонических поместных православных церквей, относятся к канонической территории Вселенского (Константинопольского) патриархата.

Русская православная церковь уже давно нарушает это правило, имея свои структуры во многих странах мира. Так, недавно «ФАКТЫ» писали о том, что церковники Московского патриархата позарились на каноническую территорию Вселенского патриархата в КНДР, самовольно построив Троицкий храм в Пхеньяне.

Также в РПЦ не согласны с древним правом Вселенского патриархата даровать автокефалию. В частности, там решительно выступили против намерения Вселенского патриарха Варфоломея даровать поместной православной церкви Украины автокефалию.

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