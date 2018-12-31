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Происшествия

Украинец покончил с собой на вокзале в польском Вроцлаве

12:18 31 декабря 2018   156
автовокзал
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше в городе Вроцлав на автовокзале совершил самоубийство молодой украинец. Врачам не удалось спасти гражданина.

Инцидент случился в первой половине дня 29 декабря. Мужчину нашли в подсобном помещении. Как сообщает Gazeta Wroclawska, инциденту предшествовал конфликт с работницей автовокзала — женщиной-уборщицей, возможно родственницей или близкой знакомой гражданина. По предварительной информации, мужчина пытался напасть с ножом на уборщицу, женщина сбежала, тогда злоумышленник закрылся в служебном помещении и совершил суицид.

Полиция пока не подтверждает информацию о предыстории самоубийства. Ведется расследование.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали самые вопиющие случаи нарушения прав украинцев, выехавших на заработки в соседнюю Польшу. При этом польские работодатели опасаются, что украинцы предпочтут трудоустраиваться в Германии.

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