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Украинец покончил с собой на вокзале в польском Вроцлаве
В Польше в городе Вроцлав на автовокзале совершил самоубийство молодой украинец. Врачам не удалось спасти гражданина.
Инцидент случился в первой половине дня 29 декабря. Мужчину нашли в подсобном помещении. Как сообщает Gazeta Wroclawska, инциденту предшествовал конфликт с работницей автовокзала — женщиной-уборщицей, возможно родственницей или близкой знакомой гражданина. По предварительной информации, мужчина пытался напасть с ножом на уборщицу, женщина сбежала, тогда злоумышленник закрылся в служебном помещении и совершил суицид.
Полиция пока не подтверждает информацию о предыстории самоубийства. Ведется расследование.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали самые вопиющие случаи нарушения прав украинцев, выехавших на заработки в соседнюю Польшу. При этом польские работодатели опасаются, что украинцы предпочтут трудоустраиваться в Германии.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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