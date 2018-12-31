27.79 / 28.10 31.52 / 32.11
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Euronews попал в скандал, причислив боевика Захарченко к выдающимся людям, умершим в 2018 году

12:46 31 декабря 2018   40
захарченко
Инф. «ФАКТОВ»

Российская редакция телеканала Euronews попала в скандал, составив список выдающихся деятелей, ушедших в 2018 году. Перечислив действительно важные утраты для науки (Стивен Хокинг), литературы (Филип Рот), музыки (Арета Франклин, Шарль Азнавур, Монсеррат Кабалье), агентство неожиданно включило в список главаря донецких боевиков Александра Захарченко, убитого в августе 2018 года в оккупированном Донецке.

В пояснительной записке агентство признало, что Захарченко в этом списке, действительно, смотрится странно, но тем не менее редакционную статью было решено не исправлять.

Комментаторы были единодушны в оценке редакционного материала:

комментарий

Напомним, Захарченко был убит 31 августа на входе в донецкое кафе — взрывчатка была заложена в вывеску с названием заведения. Считается, что причиной для устранения Захарченко стало желание террористических группировок перераспределить финансовые потоки на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...

Киев
-1

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины