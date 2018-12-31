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Euronews попал в скандал, причислив боевика Захарченко к выдающимся людям, умершим в 2018 году
Российская редакция телеканала Euronews попала в скандал, составив список выдающихся деятелей, ушедших в 2018 году. Перечислив действительно важные утраты для науки (Стивен Хокинг), литературы (Филип Рот), музыки (Арета Франклин, Шарль Азнавур, Монсеррат Кабалье), агентство неожиданно включило в список главаря донецких боевиков Александра Захарченко, убитого в августе 2018 года в оккупированном Донецке.
В пояснительной записке агентство признало, что Захарченко в этом списке, действительно, смотрится странно, но тем не менее редакционную статью было решено не исправлять.
Комментаторы были единодушны в оценке редакционного материала:
Напомним, Захарченко был убит 31 августа на входе в донецкое кафе — взрывчатка была заложена в вывеску с названием заведения. Считается, что причиной для устранения Захарченко стало желание террористических группировок перераспределить финансовые потоки на Донбассе.
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