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Мир

Между Россией и США разгорелся новый шпионский скандал: что об этом известно

12:55 31 декабря 2018   253
ФСБ РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании шпиона из США. Речь идет об американце Поле Уилане. Ранее сообщалось, что в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны несколько человек, выполнявшие задания российской разведки и пытавшиеся с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране.

На сайте российской спецслужбы сообщается, что гражданина США Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве «при проведении шпионской акции». Это — вся информация, обнародованная ФСБ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в исполнении роли агента Кремля в США, признала себя виновной в участии заговора против Соединенных Штатов Америки. В суде Бутина сообщила, что должна была установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США и что ее действиями руковдил российский чиновник.

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