"Мы стали сильнее": Порошенко подвел итоги 2018 года (видео)

Политика

Президент Петр Порошенко, подводя итоги уходящего года, отметил достижения Украины в международной политике, укрепление украинской армии, а также важное событие в религиозной жизни — появление поместной Православной церкви Украины.

«2018 год был для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В частности, была создана единая поместная Православная церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг „Слава Украине!“ стал официальным приветствием наших военных. Но самое главное — мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора. Горд, что вместе с вами стал участником этих исторических событий», — отметил глава государства.

Напомним, ранее социологи озвучили итоги опросов общественного мнения и назвали событие 2018 года по версии украинцев, а также главного политика уходящего года.

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