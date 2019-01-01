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Порошенко — жителям оккупированных территорий: «Мы обязательно вернемся к вам с миром»
Президент Украины Петр Порошенко обратился с традиционным новогодним приветствием к соотечественникам. «ФАКТЫ» приводят полный текст выступления главы государства.
Дорогі співвітчизники!
Ще мить — і літопис дві тисячі вісімнадцятого року ляже в архів української історії. А місце для нього там особливе. Воно — поруч із тисяча дев'ятсот дев'яносто першим, коли було проголошено нашу державну самостійність.
15 грудня тут, у Святій Софії, відбувся Об'єднавчий собор. Тисячі людей, які зібралися на площі, не соромилися сліз. І то були сльози радості. Народилася, нарешті, автокефальна Православна Церква України, визнана світовим православ'ям.
Боротьба за незалежність нашої церкви тривала сотні років і успіхом увінчалася лише тепер.
Це — справжнє диво!
Це — знак Божий, що у нас, українців, усе буде добре.
Днями ра́зом із благою вістю про народження Спасителя Україна отримає довгоочікуваний Томос — грамоту від Вселенського Патріархату. Вона документально засвідчить нашу духовну незалежність.
Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. Це — чітка стратегія, якої неухильно дотримуємося протягом останніх п'яти років. Ми йдемо своїм шляхом. Ані обіцянки манни небесної, ані зерна зневіри, ані зілля розбрату — ніщо не повинно розвернути нас назад.
«В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай», — хотілося б, щоби саме ці слова стали гаслом року для влади, суспільства і кожного громадянина. Тим більше, що дві тисячі дев'ятнадцятий — це століття Акту злуки, століття нашої соборності.
Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Тож дозвольте від вашого імені привітати, насамперед, українських воїнів. Це вони гарантують нам тишу і спокій в цю новорічну ніч.
Хай вдячність нашу і тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають в російському полоні. І поранені серед них — Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко. І українські політв'язні в російських тюрмах. І наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях.
Звертаюся до мільйонів співвітчизників в Криму та по той бік Донбасу. Ми обов'язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога. Наша сім'я неодмінно возз'єднається за одним столом, за яким Новий рік зустрічають за київським часом.
Дорогі українці!
Найважче вже минуло, і найгірше — теж позаду. Попереду — поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. Це результат нашої спільної кропіткої праці.
Головне — у передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщені ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми переможемо.
Бажаю усім щасливого Нового року!
Щоб наша доля нас не цуралась!
Слава Україні!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Петр Порошенко подвел итоги года, отметив достижения Украины и подчеркнув, что 2018-й был чрезвычайно важным для страны.
Фото Николая ЛАЗАРЕНКО
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