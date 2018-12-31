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Происшествия

Львовские патрульные спасли самоубийцу

14:36 31 декабря 2018   47
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Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Трагическое происшествие было предотвращено полицией во Львове вечером 30 декабря. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, патрульным 2-го батальона пришел вызов с сообщением о том, что в одном из многоэтажных домов на проспекте Червоной Калины мужчина пытается покончить жизнь самоубийством. Полицейские выехали по указанному адресу.

— Приехавших инспекторов в подъезде дома встретила женщина и сообщила, что ее 30-летний брат, употребляющий наркотики, находится в неадекватном состоянии: он разбил стакан и набрал стекло в рот, после чего открыл окно (на фото) и пытался выпрыгнуть из него.

Первой в квартиру зашла женщина, так как ее брат угрожал, что выбросится из окна, если увидит посторонних. Она закрыла окно на кухне и дала сигнал экипажу инспекторов. В этот момент в помещении вместе с неадекватным и агрессивным мужчиной находилась его мать и сосед. Патрульные действовали стремительно — преградили мужчине путь к окну и заставили его выплюнуть стекло, — рассказали в пресс-службе.

Неудавшегося самоубийцу осмотрели прибывшие медики. Повреждений и порезов полости рта и горла они не обнаружили. Неадекватного мужчину в сопровождении матери отправили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужчину, пытавшегося выброситься с 11-го этажа, спасли патрульные в Одессе.

А в Кременчуге Полтавской области пьяные патрульные до полусмерти избили и ограбили случайного прохожего. Позже стало известно, что четверо полицейских арестованы. Так что Новый год «оборотни в погонах» встретят на нарах.

Фото патрульной полиции Львовской области

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