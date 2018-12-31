Если украинцы будут манипулировать на выборах — потеряют страну, — философ-россиевед

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Об опасности манипуляций в предвыборной пропаганде уже говорено-переговорено. И опасность эта тем реальней, чем сложнее ситуация в стране. У нас же пятый год подряд — сложнее некуда. Поосторожнее бы со словами. Но снова и снова мы наступаем на любимые грабли. Философ-россиевед Игорь Чубайс, известный своими разоблачениями путинского режима, поделился мыслями по поводу свободы слова по-украински.

«СВОБОДА СЛОВА — по-киевски или по-московски?

Сравнивая и сопоставляя…

Из Киева. Смотрю я украинское телевидение и, порой, сильно удивляюсь…

На канале «Ньюс ван» обсуждается ситуация вокруг военного положения и его отмены. Какой-то солидный, убедительно рассуждающий дядя эмоционально объясняет — «Это же очевидно, Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе. Он послал туда военные катера, чтобы потом ввести военное положение. Победить на выборах он стремится любой ценой… Еще хорошо, что Рада ограничила Петра — только на месяц и только в пограничных областях…».

Удивило, что «дядя» дословно повторил позицию, изложенную президентом Путиным и не поддержанную ни западными демократиями, ни ООН… Повторил эту позицию не Первый канал Москвы и не Раша тудей, а ведущий украинский телеканал… Мало того, дискуссию дополняло голосование, … почти 90% сидевших перед телевизором согласны с «дядей», а значит — и с Путиным?!

Из Москвы. На следующий день слушаю радио «Эхо Москвы». Часовую программу в прямом эфире ведет главный редактор Алексей Венедиктов.

В программе Венедиктов, в частности, прокомментировал «керченский инцидент». Смысл сказанного хорошо информированным главредом состоит в следующем — острый дефицит пресной воды в Крыму, особенно — на севере полуострова, заставляет политиков искать военное решение проблемы и готовиться к возможному силовому прорыву из Крыма к Днепру…" - пишет Игорь Чубайс в Facebook.

Далее Чубайс проводит параллели с событиями столетней давности:

«К концу 1916 года часть русской прессы и часть депутатов тогдашней Думы перешла к истерической критике императора, его семьи и царского правительства. Критика стала существенной причиной того, что в феврале 1917, накануне решающего и завершающего войну наступления Русской армии, монархия пала. Назначенная новыми властями Чрезвычайная комиссия изучила документы прежних министров и пришла к неожиданному, но убедительному заключению — коррупции в работе царских министров не было, как не было и измены и сговора русской власти с напавшим на Россию германским кайзером. Крикливая пропаганда оказалась ложью.

Но было уже поздно, «назад» сделать революцию невозможно. Результаты расследования главой ВП Львовым не публиковались, а император, вместе с семьей, оставался под домашним арестом…

Напомню трагический финал компании по безнаказанной и бездумной дискредитации законной власти.

…За сутки до окончания войны (Австро-Венгрия 8 ноября готовилась подписать с Россией документы о выходе из войны, через 10 дней такой же документ готовилась подписать Болгария) — 7 ноября, бандиты из Красной гвардии, по требованию Ленина и Троцкого, успели арестовать Временное правительство. Т.н. Съезд советов 8 ноября принял Декрет о мире (т.е. о капитуляции побеждающей России)… 70 миллионов дойчемарок, полученных заговорщиками, оказалось достаточно для проведения предательской акции прикрытой названием «Октябрьский переворот». Спустя десять лет, национальная измена большевиков была переименована в «Великую Октябрьскую социалистическую революцию».

Причем тут «дядя» и «ньюс ван» — думайте сами. В Киев хочется передать — хлопцы, мы, все-таки, на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы", — заключил Игорь Чубайс.

Как сообщали «ФАКТЫ», россияне открыто объявили о наборе на учебу пропагандистов «русского мира» в Украине.

Ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию вынес предупреждение украинскому телеканалу за то, что журналист в эфире восхищался российской авиацией и пропагандировал армию страны-агрессора.

А известный российский литератор и публицист Дмитрий Быков, подводя итоги уходящего года, подчеркнул, что в России в 2018-м были две категории новостей: возбуждение дел и военные приготовления.

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