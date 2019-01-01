Украина

Лекарства можно вернуть в аптеки, а за долги по «коммуналке» начислят пеню: важные изменения с 1 января

«ФАКТЫ» выяснили, какие новшества ждут Украину в 2019 году

В международных аэропортах Украины перестанут оформлять визы. МИД Украины считает, что они неэффективны (за год таких виз было оформлено почти сорок тысяч), поскольку не все иностранцы владеют английским и имеют с собой банковскую карту для уплаты 65 долларов банковского сбора. Вместо этого предлагается заблаговременно получать электронные визы (оформленные и оплаченные через интернет, полученные по электронной почте и распечатанные на принтере). Для этого расширяется количество государств, граждане которых могут оформить такие визы, и перечень оснований для ее получения. В то же время стоимость визы поднимется с 65 до 85 долларов.

С 1 января вводится пеня на долги по «коммуналке». Размер ее — 0,01 процента за день просрочки оплаты (3,65 процента в год). Максимальный размер пени, которую будут взыскивать, не должен превышать сумму долга. Насчитывать ее не будут тем, кто документально подтвердит, что работодатель просрочил им выплату зарплаты. А также в случаях, если семье несвоевременно предоставили субсидию.

Госслужба занятости вводит в штат карьерных советников. Они будут помогать клиентам службы не только в поисках работы, но и в профессиональной ориентации, подготовке-переподготовке и так далее.

С 1 января государство начнет частично компенсировать родителям оплату нянь для детей в возрасте до трех лет. Проект Минсоцполитики «Муниципальная няня» не предусматривает отмены отпуска по уходу за ребенком (такая информация ранее муссировалась в СМИ и соцсетях), декретных и других выплат. По словам главы Минсоцполитики Андрея Ревы, компенсацию смогут получить и безработные родители, и находящиеся в отпуске, и те, кто нанимает няню, чтобы выйти на работу.

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, родителям надо самостоятельно нанять няню, заключив с ней официальный договор по трудоустройству. В конце года документы на получение компенсации предоставляются в Госфискальную службу. Возмещать затраты будут в размере прожиточного минимума для детей до 6 лет (с 1 января 2019 года — 1626 грн.) за каждый месяц работы няни. Отметим, сейчас зарплата нянь может составлять как 3−5 тысяч, так и 10−30 тысяч гривен в месяц — в зависимости от загрузки, опыта и доходов родителей.

Также с 1 января вводится еще один вид социальной помощи. Родители детей, имеющих проблемы в развитии или тяжелые заболевания, смогут получать материальную помощь в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных — 1497 гривен. С первого июля его повысят до 1564 грн, а с 1 декабря 2019 года — до 1638 грн.

Получать деньги будет тот из родителей, кто ухаживает за ребенком. Основанием для получения послужат такие заболевания, как тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, инсулинозависимая форма диабета (I типа), острые или хронические заболевания почек IV степени. Также эту помощь будут выдавать на детей, получивших тяжелые травмы, которым требуется трансплантация органа, паллиативная терапия, и которые не получили инвалидности. Документы на эту помощь надо будет переоформлять раз в год.

В 2019 году Украину ожидает и ряд других изменений. В частности, планируется, что педагоги смогут сами выбирать, где повышать квалификацию, а Минобразования будет оплачивать это «по факту». Появится должность уполномоченного по правам педагогов, учащихся, студентов и ученых. В педагогические и медицинские вузы будут зачислять в первую очередь тех, кто подпишет заявление о желании после получения диплома работать в сельской местности.

Мининфраструктуры Украины собирается запретить использование пассажирских самолетов, эксплуатируемых более 20 лет. Фактически это половина украинского авиапарка. Планируется повышение тарифов на грузовые и пассажирские перевозки на железной дороге — в апреле и октябре.

Ожидается подписание Петром Порошенко закона о порядке урегулирования маркировки и рекламы пищевых продуктов. Документ запрещает использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение. На упаковке должны быть сведения о пищевых добавках и других веществах, которые могут быть непереносимыми для потребителей или вызвать аллергические реакции. А также — о замораживании и размораживании продукта в процессе доставки к потребителю. Нарушение этих требований влечет штраф от трех до 30 минимальных зарплат.

Минобороны с 1 января должен возглавить гражданский. Впрочем, министр обороны Степан Полторак в отставку из армии ушел заблаговременно — в октябре.

С 1 июля 2019 года международные почтовые отправления в Украину стоимостью выше 100 евро будут облагаться НДС (20 процентов).

В то же время планировавшееся с 1 января прекращение доставки пенсий почтальонами и закрытие семи тысяч почтовых отделений пока не состоится. Напомним, гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил недавно: «Укрпочта» будет вынуждена оптимизировать сеть в селах, выстроенную для доставки пенсий. С 1 января 2019 года не доставляем пенсии, закрываем пять-семь тысяч отделений в сельской местности, увольняем часть административного и производственного персонала". Для продолжения доставки Смилянский потребовал дополнительно миллиард гривен, поскольку тарифы на нее не повышались уже 15 лет. Именно такой убыток, по словам «главного почтальона», принесла почте доставка пенсий в 2018 году.

После этого президент Петр Порошенко вызвал к себе Смилянского и министра инфраструктуры Владимира Омеляна и потребовал прекратить увольнения почтальонов, сокращение сети и обеспечить доставку пенсий «за счет общего баланса «Укрпочты». Также Порошенко сообщил, что из бюджета для этого дополнительно выделят полмиллиарда гривен: «Эти пятьсот миллионов позволят обеспечить и повышение зарплаты, и защиту почтальонов. Это ведь не просто доставка пенсий, газет, журналов и писем. Фактически для многих людей, особенно пожилых, это единственная связь с миром». Высокооплачиваемому руководителю почтового ведомства президент посоветовал: «Лично от меня настоятельно советую пересмотреть свою собственную заработную плату».

Смилянский пообещал выполнить все поручения. Чуть позже он заявил, что «Укрпочта» продолжит повышать зарплату сотрудникам, но дополнительного полумиллиарда хватит только на полгода, по истечении которых почта опять будет возвращаться к этому вопросу.

Все, кто хочет получать пенсии через «Укрпочту», смогут делать это и в 2019 году даже в самых маленьких и удаленных населенных пунктах страны, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе предприятия. В ближайшее время соответствующие договоры между филиалами почтового ведомства и Пенсионного фонда будут подписаны во всех регионах Украины. Также с 17 декабря официально приостановлен процесс оптимизации сети, предусматривавший закрытие многих сельских отделений. Планируется возобновить работу более пятидесяти уже закрытых отделений связи и открыть до конца 2018 года одиннадцать новых. Кроме того, если ранее уволенные сотрудники захотят вернуться обратно, их обязательно трудоустроят: в настоящее время остаются незаполненными более тысячи вакансий почтальонов и более шестисот — операторов.

Новый год принесет не только повышение минимального размера пенсии и возможность выходить на пенсию в любом возрасте тем, у кого набралось 40 лет трудового стажа, но также и увеличение минимального страхового стажа для выходящих на пенсию по возрасту. С 1 января на пенсию в 60 (женщины — в 58,5 и с марта — в 59) лет смогут выйти только те, у кого есть не менее 26 лет стажа (в 2018-м требовались 25 лет). Те, у кого есть больше 16 лет стажа, смогут стать пенсионерами, если достигли 63-летнего возраста. В 65 лет смогут выйти на пенсию те, кто проработал 15 лет. Остальные 65-летние смогут получать только социальное пособие.

Введение второго уровня пенсии — накопительного, предусмотренное с 1 января 2019-го, похоже, пока откладывается. Кабмин предложил Верховной Раде перенести его на год. Договоренность об этом достигнута также в подписанном с МВФ меморандуме. Предполагалось, что работающие украинцы моложе 35 лет начнут перечислять два процента своей зарплаты ежемесячно (эти проценты должны были постепенно увеличиваться и достигнуть семи) в некие пенсионные фонды. Но Верховная Рада не успела принять необходимые для этого законы. А негосударственные пенсионные фонды взять на себя эту нагрузку не захотели.

Ожидается подписание президентом закона, вводящего административную ответственность за буллинг. Отныне за травлю в школах будут наказывать штрафами в 50−100 необлагаемых минимумов доходов (в настоящее время — 850−1700 гривен) или общественными работами на срок 20−40 часов. Если же травля была признана повторной или групповой, штрафы увеличиваются вдвое, а срок общественных работ составит от 40 до 60 часов. Ответственность за детей, не достигших 16 лет, несут их родители. Сокрытие фактов буллинга руководителями учебных заведений наказывается штрафом в 50−100 необлагаемых минимумов или же месяцем исправительных работ с перечислением 20 процентов заработка в доход государства.

Также в Украине начинает действовать новый закон о трансплантации. Он запрещает договоры и рекламу купли-продажи органов и разрешает посмертно изымать анатомические материалы, только если человек письменно не запретил посмертную трансплантацию. Если при жизни он не сообщил, согласен ли стать донором после смерти, — решение придется принимать супругам или близким родственникам умершего. Если таковые отсутствуют, трансплант-координатор обращается за разрешением к тому, кто будет хоронить умершего. Согласно закону трансплантация (кроме стволовых клеток) будет бесплатной — за счет государства и «источников, не запрещенных законодательством». Материалы и органы запрещено посмертно изымать у недееспособных и неустановленных лиц, сирот, детей, лишенных родительской заботы, погибших во время боевых действий.

Живыми донорами могут стать совершеннолетние дееспособные граждане в случае родственного или перекрестного донорства. Самовоспроизводящиеся материалы можно трансплантировать от доноров, не являющихся родственниками и членами семей реципиентов. Изымать материалы можно только после того, как врач расскажет кандидату в доноры обо всех возможных последствиях и тот даст письменное разрешение на изъятие. Даже после такого разрешения в дальнейшем можно отказаться от согласия. У одного донора можно изымать только один из парных органов или часть самовоспроизводящегося органа.

Донорами запрещено быть ряду категорий граждан: заключенным, лицам, страдающим психическими заболеваниями, беременным, людям, которые незаконно находятся в Украине, или тем, кто уже давал материалы для трансплантации. Если кандидат в доноры имеет заболевание, которое может передаться при трансплантации, то пересадку разрешено производить только с письменного разрешения реципиента.

Реципиенты (для недееспособных и детей до 14 лет — их родители или опекуны) могут письменно отказаться от пересадки. В случаях с детьми, даже при наличии письменного отказа, окончательное решение принимает орган опеки (впрочем, это решение опекуны могут обжаловать в суде). Однако в неотложных ситуациях решение о трансплантации принимается врачами без получения согласия или отказа пациента.

Между тем заместитель главы парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко утверждает: «В следующем году трансплантации в Украине не будет! Так решило правительство, а парламент не смог защитить людей». По словам Сысоенко, Минздрав не успел разработать 29 подзаконных актов, необходимых для выполнения нового закона, а правительство не создало Единую государственную информационную систему трансплантации.

В медицине произошло еще одно важное новшество. Теперь можно будет вернуть в аптеки лекарства и медицинские изделия. Предъявив чек кассового аппарата, покупатели вправе потребовать вернуть деньги за некачественные лекарства или заменить медпрепарат на такой же или аналогичный. Иногда для этого, правда, может понадобиться дополнительное время для проверки качества товара.

Изменятся также земельные отношения. 1 января вступают в силу законодательные изменения в вопросах коллективной собственности на землю и некоторых правилах землепользования. Так, земли коллективных сельхозпредприятий (кроме уже приватизированных участков), прекративших свою работу, станут собственностью территориальных общин. КСП отныне не смогут брать землю в постоянное пользование — только во временное. А участники КСП при выходе из него будут иметь право требовать свой земельный пай без ограничения его использования (а не только для ведения фермерского хозяйства, как было раньше).

Расположенные на территории с/х земель участки, предназначенные для личного или фермерского хозяйства, разрешено использовать для товарного сельхозпроизводства. Собственники таких участков, кстати, смогут обмениваться ими, только если участки расположены на одном массиве. Также можно будет обмениваться правами пользования равноценными участками. Если более трех четвертей массива сельхозземель предоставлены одному арендатору, он для более рационального использования земли сможет арендовать или взять/предоставить в субаренду проблемные участки, поменявшись с другими землепользователями.

Полевые дороги теперь официально разрешили распахивать и использовать для выращивания сельхозпродукции. Законодательно предусмотрена сдача их в аренду собственникам и пользователям смежных с дорогами земельных участков. Использовать землю под дорогами арендаторы могут на свое усмотрение. Однако при этом должен быть обеспечен бесплатный доступ ко всем без исключения земельным участкам: распахивать ведущие к ним дороги, не предоставив других, запрещается.

Некоторые изменения также ждут украинских заробитчан в Польше. 1 января в этой стране вступает в силу новый Трудовой кодекс. Это касается и украинцев, намеревающихся или уже отправившихся туда на заработки. В частности, оплачиваемый отпуск составит 26 дней для всех, а не только для тех, кто проработал 10 лет. Но использовать его можно не позже первого квартала года, следующего после того, за который этот отпуск начислен. Если это не было сделано (даже если работник подал заявку вовремя, но руководство ее не успело утвердить), то неиспользованные дни сгорают. В этом случае работник вправе требовать финансовую компенсацию за эти дни в двукратном размере.

Также можно будет брать четыре отгула в год, но предупреждать начальство об этом надо не менее чем за сутки до отгула.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что п роцедура введения свободного рынка электроэнергии пока что дает время на раскачку бытовым потребителям . Тарифы на электричество для них государство обещает какое-то время не менять. Стоимость электроэнергии лишь разобьют в квитанциях на две графы

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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