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Украина

Россия продлила срок временного пребывания на территории страны жителей оккупированной части Донбасса

16:35 31 декабря 2018   36
Паспортный контроль в РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении срока временного пребывания на территории России до 180 дней для одной из категорий граждан Украины — постоянно проживающих на территории. Об этом сообщил ТАСС.

«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

До сих пор этот срок составлял 90 дней. Такой же срок действует в отношении граждан Украины, проживающих вне территории ОРДЛО.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы, который упрощает процесс получения российского гражданства для «бывших соотечественников», которыми в России считают всех жителей бывшего СССР.

«ФАКТЫ» писали, почему Россия постепенно сворачивает проект «русский мир» на Донбассе.

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