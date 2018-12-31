Украина

«Укрзалізниця» приготовила сюрприз 10 тысячам украинцев, которые встретят Новый год в поездах

2019 год встретят в поезде почти 20 тысяч украинцев. Об этом свидетельствует оперативная информация, обнародованная на сайте «Укрзалізниці». Всего ночью в пути будут находиться 130 поездов, включая 40 дополнительных, назначенных на новогодние праздники.

В руководстве компании обещают сюрпризы всем пассажирам, которые будут ехать в поезде в новогоднюю ночь. Их ждут сладкие подарки и открытки, а в скоростных поездах будут транслировать аудиоприветствие от фронтмена группы «Антитела» Тараса Тополи.

Также сообщается, что вместе с пассажирами новый 2019 год в поезде встретят почти 4 тысячи железнодорожников.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об инциденте с туристкой, на которую во время путешествия в Карпаты упала верхняя полка вместе с пассажиркой.

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