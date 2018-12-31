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Мир

Тело убитого журналиста Хашогги могли вывезти в чемоданах: появилось новое видео

18:44 31 декабря 2018   170
Журналист Хашогги
Инф. «ФАКТОВ»

В деле об убийстве ставшего «Человеком года-2019» журналиста Джамаля Хашогги появилось важное видеодоказательство. Его показал в эфире турецкий телеканал A-Haber.

В кадре трое мужчин заносят в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле пять чемоданов и два больших черных мешка. Мешки и чемоданы транспортировали от консульства в резиденцию на микроавтобусе.

Журналисты также напоминают, что диппредставительство Саудовской Аравии в Турции, где был убит Хашогги, находится в нескольких сотнях метров от резиденции консула.

Джамаль Хашогги, который не раз резко критиковал членов королевской семьи Саудовской Аравии, был убит 2 октября 2018 года. По базовой версии расследователей, он был схвачен агентами спецслужб этой страны прямо в здании дипломатической миссии. Там его пытали, а затем задушили и расчленили. Тело Хашогги до сих пор не найдено.

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