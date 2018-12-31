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Новогодний кошмар в Виннице: неизвестные убили всю семью
В Виннице 31 декабря произошло ужасное преступление — в одной из квартир были найдены без признаков жизни две женщины и мальчик. Еще один ребенок — девочка — была найдена с травмой головы и скончалась после ее доставки в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция.
Спасателей на место происшествия вызвал хозяин квартиры — отец детей.
Погибшие женщины (63 и 30 лет) приходятся ему соответственно матерью и женой.
На месте преступления в настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции, а также криминалисты.
Они установили предварительную причину гибели семьи — травмы головы.
На месте происшествия
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство нескольких людей»). Виновнику грозит пожизненное заключение.
Напомним, в октябре в Киеве женщина утопила двоих своих детей, однако может избежать заключения.
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