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Происшествия

Новогодний кошмар в Виннице: неизвестные убили всю семью

19:41 31 декабря 2018   92
Новогодний кошмар в Виннице: неизвестные убили всю семью
Инф. «ФАКТОВ»

В Виннице 31 декабря произошло ужасное преступление — в одной из квартир были найдены без признаков жизни две женщины и мальчик. Еще один ребенок — девочка — была найдена с травмой головы и скончалась после ее доставки в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция.

Спасателей на место происшествия вызвал хозяин квартиры — отец детей.

Погибшие женщины (63 и 30 лет) приходятся ему соответственно матерью и женой.

На месте преступления в настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции, а также криминалисты.

Они установили предварительную причину гибели семьи — травмы головы.

На месте происшествия

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство нескольких людей»). Виновнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в октябре в Киеве женщина утопила двоих своих детей, однако может избежать заключения.

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