Украина

В 2019 году самой горячей точкой Украины будет Крым, — аналитик Atlantic Council

Конфликт Украины с РФ в 2019 году переместится к административной границе с аннексированным Крымом, а предупреждение о возможном применении Россией химического оружия на Донбассе не оправдается. Об этом в комментарии УНН рассказал аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд.

По его словам, ключевые вопросы в 2019 году будут так или иначе касаться оккупированного Крыма — снова приобретут актуальность дефицит пресной воды на полуострове и нестабильность Керченского моста.

Также не исключен рост напряженности в Азовском море.

«Там стоит ожидать эскалации и роста напряжения, потому что это (Керченский мост. Ред.) очень престижный для России проект. Если там оправдаются, скажем, новости о том, что якобы там есть инженерные, геологические проблемы с Керченским мостом и РФ не сможет решить вопрос воды для Крыма, то это всё может привести к эскалации вокруг Крыма», — пояснил Аслунд.

По его словам, президентские выборы в Украине покажут, будет ли Россия заинтересована в решении либо каком-либо прогрессе на Донбассе, ведь изменение власти в Украине может стать удобным поводом для Путина, чтоб прийти к какому-то прогрессу: обмену военнопленными или остановке военных действий.

В то же время, согласно выводам аналитика, прогресс в отношениях с РФ реален и при ныне действующей власти.

«Достичь прогресса можно и при условии того, что Порошенко останется президентом. Я думаю, это играет некую роль — будет ли изменение власти в Украине в апреле, и потом, возможно, изменение правительства после октябрьских выборов в парламент, но это скорее повод для нового построения отношений России с Украиной, а не его причина», — пояснил Аслунд.

В отношениях Украиной с международными партнерами в 2019 году существенных изменений ожидать не следует, однако потеря голоса Лондона в Евросоюзе в результате Brexit может стать ощутимой для Киева.

«Великобритания — проукраинская страна. В любом случае, будет некое изменение конфигурации, но она останется проукраинской страной. В то же время, встанет вопрос, какие последствия будет иметь Brexit для политики Запада. Великобритания будет даже более активная вне ЕС, может это будет положительно для Украины, но потеря английского голоса в Евросоюзе будет, наверное, потерей для Украины», — отметил аналитик.

Напомним, в США предупредили Украину об опасности прямого столкновения с Россией в 2019 году.

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