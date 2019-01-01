Шоу-бизнес

Кинообзор

«Мэри Поппинс возвращается» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино на новогодние праздники (видео)

В украинский прокат выходят шесть новых фильмов, один из которых — «11 детей из Моршина" — снят отечественными кинематографистами. Премьерой недели, безусловно, является голливудский мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», в котором снялось целое созвездие популярных актеров, включая Мерил Стрип и Колина Ферта. Кроме этой картины для семейного похода в кино подойдет канадский полнометражный мультфильм «Снежные гонки». Добрались до наших кинотеатров два фильма, которым в 2018 году рукоплескали в Каннах и Венеции. Это биографическая драма о Винсенте Ван Гоге и криминальная драма «Догмэн». Еще одна премьера, которая наверняка заинтересует ценителей итальянского кино: драма Паоло Соррентино «Сильвио и другие».

«11 детей из Моршина»

(Украина, Solar Media Entertainment, комедия, приключения, бюджет — 15,3 миллиона грн, или 550 тысяч долларов)

Бизнес-леди Снежана узнает о том, что Моршин стоит на месте падения метеорита, а это небесное тело богато осмием — очень редким и дорогим металлом. Она решает заполучить осмий во чтобы то ни стало. Но Снежане намерены помешать 11 детей из Моршина, которые объединяются ради доброго дела.

Снял фильм режиссер Аркадий Непиталюк («Припутни»). Ему удалось собрать в этом кинопроекте Аду Роговцеву, Владимира Горянского, Леся Заднипровского, Гарика Корогодского. Ольгу Фреймут, Сергея и Снежану Бабкиных, Анатолия Анатолича.

«Мэри Поппинс возвращается»

(США, Walt Disney, мюзикл, фэнтези, бюджет — 130 миллионов долларов) 0+

Действие фильма происходит в 1935 году в Нью-Йорке. Майкл и Джейн Бэнкс, которых в детстве воспитывала удивительная няня Мэри Поппинс, давно выросли. У Майкла уже трое своих детей, он служит в банке. У него возникают серьезные проблемы на работе. И Мэри Поппинс неожиданно возвращается, чтобы помочь своим любимым воспитанникам.

Роль волшебной няни исполнила звезда Голливуда Эмили Блант («Девушка в поезде», «Тихое место»). Роль Майкла досталась популярному британскому актеру Бену Уишоу (мини-сериал «Очень английский скандал»). Его сестру играет Эмили Мортимер («Остров проклятых»). В фильме также задействованы звезды Голливуда Мерил Стрип («Секретное досье»), Колин Ферт («Дневник Бриджит Джонс»), Анджела Лэнсбери (сериал «Она написала убийство»). Джули Уолтерс («Mamma Mia!»), Дик Ван Дайк (сериал «Диагноз: убийство»).

Снял фильм американский режиссер Роб Маршалл, известный по мюзиклу «Чикаго». Он уже работал с Эмили Блант и Мерил Стрип в мюзикле «В темном-темном лесу». «Мэри Поппинс возвращается» вышел в американский прокат 19 декабря и в настоящее время является одним из его лидеров. Картина собрала уже 173,3 миллиона долларов.

«Снежные гонки»

(Канада, CarpeDiem Film, анимационный фильм для семейного просмотра) 0+

Небольшая канадская деревня славится своими детскими гонками на санях. Причем дети, участвующие в соревнованиях, сами мастерят себе сани. Фаворитом очередных гонок считается Фрэнки. Но в деревне появляется новый саночник Зак. Ради победы он готов даже пойти на обман.

В США и Канаде мультфильм вышел в прокат 9 декабря ограниченным количеством копий. Тем не менее ему удалось собрать 547 тысяч долларов.

«Ван Гог. На пороге вечности»

(США — Великобритания — Франция, CBS Films, биографическая драма) 13+

Фильм рассказывает о последних годах жизни гениального художника Винсента Ван Гога. Его роль исполнил известный американский актер Уиллем Дефо («Проект Флорида»). За эту работу он был удостоен приза Венецианского международного кинофестиваля в сентябре 2018 года как лучший актер. Дефо также номинирован на престижную премию «Золотой глобус».

Снял картину американский режиссер Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка»). В фильме оригинальным образом использованы элементы мультипликации. В мировом прокате он собрал пока 1,8 миллиона долларов.

«Догмэн»

(Италия, Archimede, криминальная драма) 16+

Мировая премьера «Догмэна» состоялась в мае 2018 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. Исполнитель главной роли Марчелло Фонте был признан лучшим актером. Он также получил приз Европейской киноакадемии. Всего «Догмэн» пока собрал 18 кинонаград в разных странах мира. Снял фильм известный итальянский режиссер Маттео Гарроне («Гоморра», «Сказка сказок»).

Главный герой фильма Марчелло — житель одного из пригородов Рима. Он помогает дрессировать собак и ухаживать за ними. А еще воспитывает маленькую дочь, которую обожает. Ради нее Марчелло иногда приторговывает наркотиками, чтобы побольше заработать. Однажды к нему приходит за кокаином Симоне, бывший боксер, который держит в страхе всю округу. Так начинается их странная дружба, которая приводит к трагическим последствиям…

«Сильвио и другие»

(Италия, Indigo Film, драма) 18+

Фильм рассказывает об известном итальянском политике и бизнесмене Сильвио Берлускони, а также о людях из его ближайшего окружения.

Снял картину культовый режиссер Паоло Соррентино, обладатель многих престижных кинонаград. Его предыдущие работы получили восторженные оценки критиков: «Великая красота», «Молодость», сериал «Молодой папа».

Роль Берлускони досталась актеру Тони Сервилло, который работал с Соррентино в «Гоморре» и «Великой красоте». Примечательно, что все предыдущие фильмы режиссера финансировала кинокомпания Medusa Film. От «Сильвио и другие» она отказалась. Объяснение простое: компанию контролирует… Берлускони.

Фильм получил четыре премии «Серебряная лента», учредителем которой с 1946 года является Итальянская национальная ассоциация киножурналистов.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о десятке самых кассовых фильмов 2018 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter